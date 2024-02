NFL Draft 2024: Keine Teilnahme an kognitiven Tests! Agentur weist Spieler vor Talentauswahl an

Anzeige

Im April steigt wieder der alljährliche NFL-Draft. Eine Spieleragentur rät ihren Klienten zuvor, an kognitiven Tests nicht teilzunehmen - aus einem bestimmten Grund.

Bevor Ende April die NFL-Teams im Draft die besten Talente auswählen, müssen selbige eine Vielzahl an Tests absolvieren – körperlich wie mental. Eine der Spieleragenturen hat ihre Klienten nun offenbar angewiesen, kognitive Tests auszulassen.

So berichtet "The Athletic", die betreffende Agentur habe im Januar eine E-Mail an die NFL-Teams verschickt, um sie darüber in Kenntnis zu setzen. "Nach vielen internen Diskussionen haben die Agenten von Athletes First unsere Draft-Kandidaten angewiesen, respektvoll auf die Teilnahme an kognitiven oder psychologischen Tests während des Pre-Draft-Prozesses zu verzichten", wird aus der Mail zitiert.

"Wir verstehen, dass viele Ihrer Teams diese Tests oder Protokolle als Teil Ihres Evaluierungsprozesses für potenzielle Spieler verwenden, aber unsere jüngsten Erfahrungen mit diesen Tests waren nicht gerade positiv.“

Und weiter: "Insbesondere die Tatsache, dass bestimmte Ergebnisse und Leistungen im vergangenen Jahr an die Öffentlichkeit gelangten, zeigt, dass es bei diesen Tests wirklich keine Vertraulichkeit gibt. Es ist nicht richtig, dass die Intelligenz, die Eignung oder die geistige Verarbeitung eines Spielers öffentlich diskutiert und ins Lächerliche gezogen wird - bei keinem anderen Vorstellungsgespräch wird so genau hingesehen.“