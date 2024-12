Travis Hunter emotional: "Schau dir deinen ältesten Sohn an"

Hunter blickte in die Kameras und sprach seinen Vater direkt an: "Dad, ich liebe dich", sagte Hunter und musste kämpfen, um die Tränen zurückhalten. "All das, was du durchgemacht hast, Mann ... schau dir deinen ältesten Sohn an. Ich habe es für dich getan, Mann. All die Male, die du mich nicht sehen konntest, und die Male, die du gekommen bist, um meine Spiele zu sehen. Von wahrscheinlich zwei Spielen in der High School bis hin dazu, dass du mich jedes Wochenende im Fernsehen gesehen hast und gekommen bist, um mich zu sehen, Mann, das bedeutet mir so viel. Ich bringe die Trophäe nach Hause."