Deutschland und die NFL - das passt! Am dritten Tag des NFL Draft 2025 werden zahlreiche Picks live aus deutschen Städten verkündet.

Am dritten Tag des NFL Draft 2025 wurden gleich mehrere Picks live aus Deutschland verkündet.

Mehrfach schaltete das NFL Network zur Bekanntgabe in deutsche Städte.

NFL Draft 2025: HIER LIVE im NFL Network auf Joyn

ran gibt einen Überblick.

New York Giants: RB Cam Skattebo

An 105. Stelle sicherten sich die Giants Verstärkung für die Offensive. Running Back Cam Skattebo kommt nach New York. Die Entscheidung verkündete der deutsche Fan-Klub "Big Blue Germany" zusammen mit NFL-Legende Victor Cruz in Berlin.