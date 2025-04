NFL Draft: Shedeur Sanders kassiert nächsten Rückschlag - Donald Trump mischt sich ein

Nachdem Shedeur Sanders nicht in der ersten Draft-Runde ausgewählt wird, kommt es am zweiten Tag noch schlimmer.

Desaster sondergleichen für Shedeur Sanders. Nachdem der Quarterback der Colorado Buffaloes – für ihn selbst und sein Team höchst überraschend – nicht in der ersten Draft-Runde ausgewählt wurde, ist es ihm auch am zweiten Tag nicht besser ergangen.

In den Draft-Runden zwei und drei entschied sich wieder keines der 32 Teams für den Sohn von NFL-Legende Deion Sanders.

Was die Angelegenheit für den 22-Jährigen noch unangenehmer machen dürfte: es ist nicht so, dass kein Quarterback ausgewählt worden wäre. An Position 40 pickten die New Orleans Saints in der zweiten Runde Tyler Shough von Louisville.

In der dritten Runde landete an Position 92 Jalen Milroe von Alabama bei den Seattle Seahawks und Dillon Gabriel von Oregon an Position 94 bei den Cleveland Browns. Besonders die Browns hatten als möglicher Abnehmer für Sanders gegolten.