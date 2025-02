Das Wichtigste in Kürze

Dabei handelt es sich laut einer in Tampa (Florida) erhobenen Anklage um sieben Männer aus Chile, die Teil einer südamerikanischen Diebesbande seien. Insgesamt sollen sie Gegenstände im Wert von mehr als zwei Millionen US-Dollar erbeutet haben.

Laut FBI führten auch mehrere Fotos, die Bandenmitglieder mit dem Diebesgut zeigten und die Mitverschwörer auf iCloud sehen konnten, zu der Identifizierung. Jedem der sieben Männer, die in einem Bundesgefängnis sitzen, drohen jetzt offenbar bis zu zehn Jahre Haft.

Patrick Mahomes und Co.: Einbruchserie startete September

Begonnen hatte die Serie von Einbrüchen in die Häuser von Mahomes und Co. im September.

"Wenngleich viele Einbrüche stattfinden, während die Häuser unbewohnt sind, finden einige Einbrüche auch statt, während die Bewohner zu Hause sind", hieß es in einem FBI-Bericht. "In diesen Fällen werden die Betroffenen ermutigt, die Hilfe der Strafverfolgungsbehörden in Anspruch zu nehmen und den Kontakt mit Kriminellen zu vermeiden, da diese bewaffnet sein oder Gewalt anwenden könnten, wenn sie mit ihnen konfrontiert werden."

Die Häuser seien "Ziel von Einbrüchen, weil man davon ausgeht, dass sich dort hochwertige Waren wie Designer-Handtaschen, Schmuck, Uhren und Bargeld befinden könnten", so das FBI weiter.