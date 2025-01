NFL: Ex-Freundin von Travis Kelce hofft auf Chiefs-Niederlage gegen die Buffalo Bills

Im Championship Game der AFC treffen die Kansas City Chiefs auf die Buffalo Bills. Die Ex-Freundin von Superstar Travis Kelce weiß genau, wen sie im Super Bowl sehen will.

Von Philipp Schmalz

Spätestens seit seiner Beziehung mit Popstar Taylor Swift ist Travis Kelce auch vielen "Nicht-NFL-Fans" ein Begriff. Der Superstar der Kansas City Chiefs ist einer der besten Tight Ends der Liga und könnte mit seiner Mannschaft zum dritten Mal in Folge in den Super Bowl einziehen.

Kayla Nicole, US-Influencerin und Ex-Freundin von Kelce, hofft auf einen anderen Ausgang. Das erklärte sie in der YouTube-Show "I Am Athlete Daily": "So gerne ich auch jemand anderen im Super Bowl hätte, nur um mal etwas Neues zu sehen – es wird nicht passieren."

"Sie haben Leute, denen du den Ball zuwerfen kannst und die ihn nicht in der Endzone fallen lassen. Travis ist ein Tight End, dem so etwas (den Ball fallen lassen, Anm. d. Red.) garantiert nicht passieren wird", so die 35-Jährige weiter, die ausdrücklich betonte, dass ihr Wunsch einer Niederlage der Chiefs nichts mit ihrer gescheiterten Beziehung zu Travis Klece zu tun habe. Beide waren von 2017 bis 2022 ein Paar.

Es bleibt abzuwarten, wer am Ende das bessere Ende für sich haben wird. In der Nacht von Sonntag auf Montag müssen die Chiefs gegen die Buffalo Bills ran.