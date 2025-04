NFL: Tampa Bay Buccaneers nehmen Bruder von Shedeur Sanders unter Vertrag

Der 25-Jährige hatte seine College-Karriere in South Carolina gestartet, ehe er seinem Vater – NFL-Legende Deion Sanders – folgte und erst zur Jackson State und später zu den Colorado Buffaloes wechselte.

Nach zwei Tagen voller Enttäuschungen wurde Quarterback Shedeur Sanders am dritten Tag des NFL Draft 2025 mit dem 144. Pick von den Cleveland Browns ausgewählt.

Shilo Sanders zu den Buccaneers

Bei den Buffaloes wurde er in zwei Spielzeiten in 21 Spielen eingesetzt und verzeichnete dabei 137 Tackles, drei Tackles for Loss, fünf verteidigte Pässe und eine Interception.

In Tampa bekommt Shilo Sanders nun die Gelegenheit, sich mit namhaften Defensive Backs wie Antoine Winfield Jr. und Jamel Dean zu messen, beziehungsweise von ihnen zu lernen.