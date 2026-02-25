NFL: Seattle Seahawks durch Verkauf nicht beeinträchtigt: "Business as usual"

Seahawks haben viel Spielraum
Die Seattle Seahawks sollen verkauft werden. Eine normale Offseason im operativen Geschäft soll das jedoch nicht verhindern.
Die Seattle Seahawks betreiben trotz des angekündigten Verkaufs der Franchise weiterhin normales Tagesgeschäft.
General Manager John Schneider stellte beim NFL Scouting Combine klar, dass der Verkaufsprozess weder seine Arbeit, das Budget noch die Free-Agent-Ausgaben beeinflussen werde.
Der Verkauf war vor sechs Tagen von Jody Allen, der Vorsitzenden des Nachlasses ihres verstorbenen Bruders Paul Allen, offiziell angekündigt worden. Der Prozess soll sich voraussichtlich durch die gesamte Offseason 2026 ziehen. Bislang wurden keine potenziellen Käufer genannt.
Seahawks-Verkauf "Business as usual" - Erfahrungsberichte aus Denver
Schneider sagte wörtlich: "Es ist einfach Business as usual für uns. Business as usual und alles Football." Auf die Frage, ob der Verkauf seine tägliche Arbeit beeinträchtige, antwortete er mit "Nein". Auch bei den Free-Agent-Ausgaben erwarte er keine Veränderungen.
Er kündigte zudem ein Treffen mit Denver-Broncos-GM George Paton an, um von dessen Erfahrungen beim Verkauf der Broncos 2022 zu profitieren.
Die Seahawks gehen als amtierender Super-Bowl-Champion in die Offseason. In der Saison 2025 stellten sie mit 14 Siegen in der Regular Season einen Club-Rekord auf, gewannen drei Playoff-Spiele und holten durch ein 29:13 im Super Bowl LX gegen die New England Patriots die zweite Lombardi Trophy der Franchise-Geschichte.
Seahawks haben massig Cap Space übrig
Schneider betonte das Ziel, das erfolgreiche Team möglichst zusammenzuhalten: "Wir werden versuchen, so viele dieser Jungs wie möglich zu behalten. Solange wir diese kollektive 70 zusammenhalten können."
Besonders Running Back und Super-Bowl-MVP Kenneth Walker III soll bleiben: "Wir würden Ken sehr gerne zurückhaben."
NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren
NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)
Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar
Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar
Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar
Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar
Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar
Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar
Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar
Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar
Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar
Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar
Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar
Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar
Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar
Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar
Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar
Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar
Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar
Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar
Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar
Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar
Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar
Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar
Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar
Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar
Mit rund 59 Millionen Dollar Cap Space (sechsthöchster Wert der Liga) stehen wichtige Entscheidungen an.
Zu den aktuell ungebundenen Free Agents zählen neben Walker unter anderem Wide Receiver Rashid Shaheed, die Cornerbacks Riq Woolen und Josh Jobe sowie Outside Linebacker Boye Mafe.