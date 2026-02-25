NFL: Seattle Seahawks durch Verkauf nicht beeinträchtigt: "Business as usual"

General Manager John Schneider stellte beim NFL Scouting Combine klar, dass der Verkaufsprozess weder seine Arbeit, das Budget noch die Free-Agent-Ausgaben beeinflussen werde.

Die Seattle Seahawks sollen verkauft werden. Eine normale Offseason im operativen Geschäft soll das jedoch nicht verhindern.

Der Verkauf war vor sechs Tagen von Jody Allen, der Vorsitzenden des Nachlasses ihres verstorbenen Bruders Paul Allen, offiziell angekündigt worden. Der Prozess soll sich voraussichtlich durch die gesamte Offseason 2026 ziehen. Bislang wurden keine potenziellen Käufer genannt.

Seahawks-Verkauf "Business as usual" - Erfahrungsberichte aus Denver

Schneider sagte wörtlich: "Es ist einfach Business as usual für uns. Business as usual und alles Football." Auf die Frage, ob der Verkauf seine tägliche Arbeit beeinträchtige, antwortete er mit "Nein". Auch bei den Free-Agent-Ausgaben erwarte er keine Veränderungen.

Er kündigte zudem ein Treffen mit Denver-Broncos-GM George Paton an, um von dessen Erfahrungen beim Verkauf der Broncos 2022 zu profitieren.

Die Seahawks gehen als amtierender Super-Bowl-Champion in die Offseason. In der Saison 2025 stellten sie mit 14 Siegen in der Regular Season einen Club-Rekord auf, gewannen drei Playoff-Spiele und holten durch ein 29:13 im Super Bowl LX gegen die New England Patriots die zweite Lombardi Trophy der Franchise-Geschichte.