Seahawks haben viel Spielraum

NFL: Seattle Seahawks durch Verkauf nicht beeinträchtigt: "Business as usual"

  • Veröffentlicht: 25.02.2026
  • 11:34 Uhr
  • ran.de
© Imagn Images

Die Seattle Seahawks sollen verkauft werden. Eine normale Offseason im operativen Geschäft soll das jedoch nicht verhindern.

Die Seattle Seahawks betreiben trotz des angekündigten Verkaufs der Franchise weiterhin normales Tagesgeschäft.

General Manager John Schneider stellte beim NFL Scouting Combine klar, dass der Verkaufsprozess weder seine Arbeit, das Budget noch die Free-Agent-Ausgaben beeinflussen werde.

NFL - Amon-Ra St. Brown schwärmt von München-Spiel: "Ein Traum wird wahr"

Der Verkauf war vor sechs Tagen von Jody Allen, der Vorsitzenden des Nachlasses ihres verstorbenen Bruders Paul Allen, offiziell angekündigt worden. Der Prozess soll sich voraussichtlich durch die gesamte Offseason 2026 ziehen. Bislang wurden keine potenziellen Käufer genannt.

Seahawks-Verkauf "Business as usual" - Erfahrungsberichte aus Denver

Schneider sagte wörtlich: "Es ist einfach Business as usual für uns. Business as usual und alles Football." Auf die Frage, ob der Verkauf seine tägliche Arbeit beeinträchtige, antwortete er mit "Nein". Auch bei den Free-Agent-Ausgaben erwarte er keine Veränderungen.

Er kündigte zudem ein Treffen mit Denver-Broncos-GM George Paton an, um von dessen Erfahrungen beim Verkauf der Broncos 2022 zu profitieren.

Die Seahawks gehen als amtierender Super-Bowl-Champion in die Offseason. In der Saison 2025 stellten sie mit 14 Siegen in der Regular Season einen Club-Rekord auf, gewannen drei Playoff-Spiele und holten durch ein 29:13 im Super Bowl LX gegen die New England Patriots die zweite Lombardi Trophy der Franchise-Geschichte.

Seahawks haben massig Cap Space übrig

Schneider betonte das Ziel, das erfolgreiche Team möglichst zusammenzuhalten: "Wir werden versuchen, so viele dieser Jungs wie möglich zu behalten. Solange wir diese kollektive 70 zusammenhalten können."

Besonders Running Back und Super-Bowl-MVP Kenneth Walker III soll bleiben: "Wir würden Ken sehr gerne zurückhaben."

Mit rund 59 Millionen Dollar Cap Space (sechsthöchster Wert der Liga) stehen wichtige Entscheidungen an.

Zu den aktuell ungebundenen Free Agents zählen neben Walker unter anderem Wide Receiver Rashid Shaheed, die Cornerbacks Riq Woolen und Josh Jobe sowie Outside Linebacker Boye Mafe.

