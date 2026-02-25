- Anzeige -
Verletzter Starspieler drohte mit Streik

NFL - Cincinnati Bengals: Wie geht es weiter mit Trey Hendrickson? "Sehr kompliziert"

  • Veröffentlicht: 25.02.2026
  • 11:26 Uhr
  • ran.de
Die Beziehung zwischen Trey Hendrickson und den Cincinnati Bengals ist unverändert schwierig. Wie geht es weiter mit dem Defensive End in Ohio?

Die Cincinnati Bengals halten alle Optionen für Defensive End Trey Hendrickson offen. Ein möglicher Trade des vierfachen Pro Bowlers wäre nach Aussage von Director of Player Personnel Duke Tobin jedoch "sehr kompliziert".

NFL - Lions in München: Amon-Ra St. Brown von Mama überrascht

Tobin äußerte sich am Rande des NFL Scouting Combine in Indianapolis zu den Gerüchten um den 30-jährigen Pass Rusher. Um einen Trade zu ermöglichen, müssten die Bengals Hendrickson bis zum 3. März mit dem Franchise Tag belegen - ansonsten würde er unrestricted Free Agent werden. Ein Trade-Partner müsste zudem bereit sein, dem All-Pro einen neuen Vertrag zu geben.

Cincinnati Bengals: Hendrickson-Situation "sehr kompliziert"

"Alle Trades sind schwierig. Du brauchst einen Partner und du brauchst die Kooperation des Spielers, mit dem du darüber sprichst. Trades können kompliziert sein – und dieses hypothetische Szenario wäre sehr kompliziert“, sagte Tobin wörtlich.

Hendrickson hatte 2024 mit 17,5 Sacks die NFL angeführt. In der enttäuschenden Saison 2025 (Bengals: 6-11, drittes Jahr ohne Playoffs) kam er verletzungsbedingt nur auf sieben Einsätze und vier Sacks, bevor er wegen einer Kernmuskelverletzung operiert und auf die Injured Reserve List gesetzt wurde. 2025 hatte er nach einem Holdout 29 Millionen Dollar verdient.

Tobin betonte: "Ich schließe mit Trey nichts aus oder ein. Wir sind aufgeregt, diesen Offseason anzugehen. Wir haben die Ressourcen, um groß anzugreifen - und das wollen wir tun."

Eine endgültige Entscheidung über Franchise Tag oder Trade sei noch nicht gefallen. Hendrickson spielt seit 2021 bei den Bengals, betonte in den vergangenen Monaten jedoch oft seine Unzufriedenheit.

