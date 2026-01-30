Nach der Postseason ist vor der Gerüchte-Zeit in der NFL, die Free Agency steht vor der Tür. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Am 11. März beginnt die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Doch schon zuvor wird fleißig an den neuen Kadern gebastelt. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Free-Agency-Ticker zusammen.

+++ Update, 10.03., 15:13 Uhr: Packers entlassen Cornerback Hobbs nach einem Jahr +++ Kurz nach der Verpflichtung von Benjamin St. Juste haben sich die Green Bay Packers von einem anderen Passverteidiger getrennt. Cornerback Nate Hobbs muss die Franchise nach nur einem Jahr verlassen, obwohl er 2025 erst einen Vierjahresvertrag in Green Bay unterschrieben hatte. Hobbs kam in elf Spielen für die Packers zum Einsatz.

+++ Update, 10.03., 12:51 Uhr: Packers holen Cornerback St. Juste +++ Neuzugang für die Green Bay Packers: Von den Los Angeles Chargers kommt Cornerback Benjamin St. Juste nach Wisconsin. Der 28-Jährige verdient in den kommenden zwei Jahren bei den Packers 10,5 Millionen Dollar, in der vergangenen Saison verteidigte er sieben Pässe und fing einen weiteren ab.

+++ Update, 10.03., 06:13 Uhr: O-Line-Verstärkung für Patriots +++ Nachdem die Offensive Line in der vergangenen Saison die größte Schwäche der New England Patriots war, verstärkt sich New England nun mit Guard Alijah Vera-Tucker. Der Erstrundenpick von 2021 soll die Mitte der O-Line stabilisieren, Jared Wilson würde dann wohl auf die Center-Position rücken. Laut Adam Schefter verdient der Interior Offensive Lineman 42 Millionen Dollar über drei Jahre.

+++ Update, 10.03., 05:39 Uhr: Zahltag für Rico Dowdle +++ Rico Dowdle hat eine neue Heimat in der NFL: Die Pittsburgh Steelers geben dem Running Back einen Zweijahresvertrag, er verlässt die Carolina Panthers. Pittsburgh bezahlt Dowdle 12,25 Millionen Dollar insgesamt. Er kennt Head Coach Mike McCarthy noch von den Dallas Cowboys aus der Saison 2024.

+++ Update, 10.03., 04:21 Uhr: Chiefs holen nächsten Defense-Star +++ Die Kansas City Chiefs sind weiter einer der größten Einkäufer in der Free Agency. Safety Alohi Gilman unterschreibt beim vierfachen Champion. Der Passverteidiger, der zuletzt für die Baltimore Ravens spielte, kann sich über einen Dreijahresvertrag freuen, der ihn jährlich 8,25 Millionen Dollar verdienen lässt, 15 Millionen garantiert.

+++ Update, 10.03., 03:36 Uhr: Panthers verstärken sich mit Devin Lloyd +++ Die Carolina Panthers arbeiten weiter an einer schlagkräftigen Defense: Linebacker Devin Lloyd kommt von den Jacksonville Jaguars nach North Carolina. Der Pro Bowler bekommt einen Dreijahresvertrag, der ihm 15 Millionen Dollar jährlich sowie 25 Millionen garantiert einbringt.

+++ Update, 09.03., 23:58 Uhr: Cardinals verpflichten Wide Receiver +++ Kendrick Bourne unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Arizona Cardinals. Der Wide Receiver stand zuletzt bei den San Francisco 49ers unter Vertrag, in Arizona bekommt Bourne bis zu 16,47 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 23:49 Uhr: Texans holen Safety aus Philadelphia +++ Die Houston Texans verstärken ihre ohnehin schon starke Defense und verpflichten Safety Reed Blankenship aus Philadelphia. Der 27-Jährige kam 2022 als Undrafted Free Agent in die Liga und etablierte sich schnell als solider Starter. In Houston bekommt er für drei Jahre 24,75 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 23:43 Uhr: Cardinals holen O-Liner +++ Die Arizona Cardinals verstärken die Interior Offensive Line und verpflichten Isaac Seumalo. Der Guard unterschreibt für drei Jahre und 31 Millionen Dollar in Glendale. Zuletzt stand der 32-Jährige bei den Pittsburgh Steelers unter Vertrag.

+++ Update, 09.03., 23:28 Uhr: Seattle Seahawks binden Rashid Shaheed +++ Die Seattle Seahawks haben bisher schon einige Spieler ziehen lassen, ihren Receiver und Returner Rashid Shaheed konnten sie aber von einem Verbleib überzeugen. Der Ex-Saints-Star, der zur Trade-Deadline nach Seattle kam, unterschreibt für drei Jahre und 51 Millionen Dollar, wovon 34,7 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 23:05 Uhr: Raiders mit Defense-Doppelschlag +++ Die Las Vegas Raiders arbeiten weiter an ihrer Defense. Mit Quay Walker und Nakobe Dean sind ihnen dabei zwei echte Coups auf der Linebacker-Position gelungen. Dean unterschreibt für drei Jahre und 36 Millionen Dollar, wovon 20 Millionen Dollar garantiert sind, in Nevada. Walker bekommt für den gleichen Zeitraum bis zu 40,5 Millionen Dollar, wovon 28 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 22:47 Uhr: Tight Ends unterschreiben in Miami und New Orleans +++ Die Miami Dolphins und New Orleans Saints nehmen jeweils einen Tight End unter Vertrag. Bei Miami handelt es sich um eine Verlängerung von Greg Dulcic, der für ein Jahr 3,25 Millionen Dollar erhält. Die Saints lotsen Noah Fant von Cincinnati nach New Orleans. Dort unterschreibt der ehemalige Erstrundenpick einen Zweijahresvertrag.

+++ Update, 09.03., 22:35 Uhr: Broncos verlängern mit Singleton und entlassen Greenlaw +++ Die Denver Broncos haben eine Entscheidung um zwei Linebacker getroffen. Alex Singleton wurde per Zweijahresvertrag in Höhe von 15,5 Millionen Dollar gehalten. Dafür trennen sich die Broncos von Dre Greenlaw. Damit spart Denver rund elf Millionen Cap Space.

+++ Update, 09.03., 22:30 Uhr: Bills verstärken Defense +++ Dee Alford verstärkt die Secondary der Buffalo Bills. Der Cornerback unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Buffalo, dafür stehen ihm 21 Millionen Dollar zu, wovon gut 10 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 22:17 Uhr: Giants binden O-Liner +++ Jermaine Eluemunor bleibt in New York. Der Offensive Tackle unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei den Giants in Höhe von 39 Millionen Dollar, wovon 26 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 22:12 Uhr: Kelce verlängert um ein Jahr +++ Dass Travis Kelce den Chiefs erhalten bleibt, sickerte noch vor Start der ersten Free-Agency-Verhandlungen fest. Jetzt stehen wohl auch die Details. Kelce unterschreibt für ein Jahr und 12 Millionen Dollar. Mit Boni-Zahlungen sind bis zu 15 Millionen Dollar für den Tight End möglich.

+++ Update, 09.03., 22:03 Uhr: Commanders holen alten Bekannten zurück +++ Tim Settle ist zurück in Washington. Der Defensive Tackle wurde 2018 von den Commanders in der fünften Runde gedraftet, nach Stationen bei den Buffalo Bills und Houston Texans ist Settle jetzt zurück in der Hauptstadt. Der Verteidiger unterschreibt einen Dreijahresvertrag und kann dabei bis zu 25,5 Millionen Dollar verdienen.

+++ Update, 09.03., 21:55 Uhr: Gardner Minshew unterschreibt in der Wüste +++ Viele NFL-Insider rechneten damit, dass die Arizona Cardinals Malik Willis verpflichten würden. Nachdem dieser sich aber für die Miami Dolphins entschied, bleibt der Starter-Posten bei den Cardinals vakant. Denn ob Gardner Minshew oder Jacoby Brissett diese Rolle erfüllen können, ist wohl fraglich. Nichtsdestotrotz kommt Minshew für ein Jahr in Arizona unter - dafür stehen ihm bis zu 8,25 Millionen Dollar zu.

+++ Update, 09.03., 21:48 Uhr: Raiders verstärken Defensive Line +++ Las Vegas nutzt den hohen Cap Space und verpflichtet den nächsten Defensiv-Pfeiler. Kwity Paye unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 48 Millionen Dollar, wovon 32 Millionen Dollar garantiert sind. Paye wurde 2021 von den Indianapolis Colts in der ersten Runde gedraftet. Ingesamt kam er in 75 Spielen auf 30,5 Sacks.

+++ Update, 09.03., 21:34 Uhr: Tagovailoa landet bei den Falcons +++ Das ging schnell: Nach der Entlassung von Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins steht auch schon ein Abnehmer bereit. Die Atlanta Falcons sichern sich verschiedenen Medienberichten zufolge die Dienste des Quarterbacks. Tagovailoa wird in der Offseason mit Michael Penix um den Starting-Job kämpfen. Es handelt sich um einen Einjahresvertrag.

+++ Update, 09.03., 21:24 Uhr: Monster-Deal für Ex-Chargers-Star +++ Odafe Oweh galt bei den Baltimore Ravens lange als Rohdiamant, den die Ravens allerdings nicht geschliffen bekamen. Nach einem Trade zu den Los Angeles Chargers gelang das dem Team von Jim Harbaugh umso besser - und das zahlt sich für Oweh jetzt richtig aus. Der Pass Rusher unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei den Washington Commanders - und kann dort bis zu 100 Millionen Dollar kassieren! 68 Millionen Dollar davon sind garantiert. Oweh kam in 13 Spielen auf 10,5 Sacks für L.A.

+++ Update, 09.03., 21:23 Uhr: Packers entlassen Pro-Bowl-Center +++ Die Green Bay Packers trennen sich von Elgton Jenkins. Der zweimalige Pro-Bowl-Center wurde 2029 gedraftet und spielte seither in Green Bay. Die Packers schaffen mit der Entlassung Cap Space in Höhe von 19,5 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 21:21 Uhr: Cowboys verstärken Defense +++ Die Dallas Cowboys arbeiten weiter an ihrer Defense. Nach Rashan Gary wurde jetzt Jalen Thompson für das Defensive Backfield verpflichtet. Der Safety kommt von den Arizona Cardinals und unterschreibt für drei Jahre, in denen er bis zu 33 Millionen Dollar verdienen kann.

+++ Update, 09.03., 21:14 Uhr: Seahawks verlieren nächsten Super-Bowl-Star +++ Mit Cook soll bei den Bengals nicht Schluss sein! Cincy verpflichtet zudem Pass Rusher Boye Mafe, der mit den Seattle Seahawks den Super Bowl gewann. Mafe unterschreibt für drei Jahre in Ohio, in dieser Zeit kann er bis zu 60 Millionen Dollar verdienen.

+++ Update, 09.03., 20:36 Uhr: Bengals verpflichten ehemaligen Chiefs-Star +++ Die Defense ist seit Jahren eine große Schwachstelle der Cincinnati Bengals. Doch damit soll jetzt Schluss sein! Denn die Bengals lotsen Safety Bryan Cook aus Kansas City nach Cincy. Der 2022er Zweitrundenpick bekommt in drei Jahren bis zu 42,5 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 20:33 Uhr: Backup-Quarterbacks unterschreiben in Washington, Chicago und Tennessee +++ Marcus Mariota bleibt den Washington Commanders erhalten. Der Backup von Jayden Daniels unterschreibt einen Einjahresvertrag in Höhe von sieben Millionen Dollar. Auch Case Keenum verlässt sein Team nicht und unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Chicago in Höhe von bis zu acht Millionen Dollar. Cam Wards Backup ist neu in Nashville. Mitchell Trubisky schließt sich nach zwei Jahren in Buffalo den Titans an. Trubisky unterschreibt einen Zweijahresvertrag, die Details dazu sind noch nicht bekannt.

+++ Update, 09.03., 20:31 Uhr: J.K. Dobbins bestätigt Broncos-Verbleib +++ J.K. Dobbins unterschrieb in der vergangenen Saison bei den Denver Broncos und erlebte bis zu einer bitteren Verletzung ein starkes Jahr.

Bei "X" hat er jetzt ein Broncos-Bild von sich mit der Bildunterschrift "Home" gepostet - der Running Back bleibt Denver also erhalten.

+++ Update, 09.03., 20:28 Uhr: Titans landen doppelten Coup +++ Die Tennessee Titans sind noch lange nicht fertig. Mit Cornerback Cor'Dale Flott und Alontae Taylor holen die Titans gleich zwei Cornerbacks für gutes Geld. Flott, der von den Giants kommt, unterschreibt für drei Jahre und 45 Millionen Dollar, wovon 32 Millionen Dollar garantiert sind. Taylor kommt ebenfalls für drei Jahre und bekommt in dieser Zeit sogar 60 Millionen Dollar, wovon 42 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 20:25 Uhr: Colts verpflichten Pass Rusher +++ Die Indianapolis Colts verstärken die Defensive Line mit Pass Rusher Arden Key. Der ehemalige Titans-Defensive-End kommt für zwei Jahre und 20 Millionen Dollar nach Indianapolis - 11 Millionen Dollar sind davon garantiert.

+++ Update, 09.03., 20:20 Uhr: Chargers holen Tight End aus Baltimore +++ Mit Charlie Kolar verlässt ein weiter Tight End Baltimore. Nach Isaiah Likely, der zu den Giants wechselt, zieht es Kolar zu den Los Angeles Chargers. Kolar, der in Baltimore überwiegend als Blocker eingesetzt wurde, unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre und 24,3 Millionen Dollar - 17 Millionen Dollar sind davon garantiert.

+++ Update, 09.03., 20:17 Uhr: Giants verpflichten Top-Linebacker +++ Nachdem die Bears Tremaine Edmunds entlassen haben, hat der Linebacker eine neue Franchise gefunden. Bei den New York Giants unterschreibt Edmunds einen Dreijahresvertrag. 36 Millionen Dollar kann Edmunds in dieser Zeit verdienen, 23,7 Millionen Dollar sind garantiert.

+++ Update, 09.03., 20:14 Uhr: Titans locken Star-Pass-Rusher nach Tennessee +++ Die Tennessee Titans haben eine Menge Cap Space - und investieren diesen auch! Mit John Franklin-Myers kommt ein gefährlicher Pass Rusher nach Tennessee. Der Ex-Broncos-Star unterschreibt für drei Jahre und 63 Millionen Dollar, wovon 42 Millionen Dollar garantiert sind, in Nashville.

+++ Update, 09.03., 20:03 Uhr: Browns verstärken O-Line +++ Die Cleveland Browns sichern sich die Dienste von Guard Zion Johnson. Der ehemalige Chargers-O-Liner unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 49,5 Millionen Dollar in Cleveland. 32,4 Millionen Dollar davon sind garantiert.

+++ Update, 09.03., 19:31 Uhr: 49ers holen Mike Evans +++ DIe San Francisco 49ers landen einen Coup! Das Team von Kyle Shanahan verstärkt den Wide-Receiver-Room mit Buccaneers-Legende Mike Evans. Der Star-Receiver unterschreibt einen Dreijahresvertrag in der Bay Area. Evans stehen in dieser Zeitspanne bis zu 60,4 Millionen Dollar zu.

+++ Update, 09.03., 19:29 Uhr: Bears verstärken Linebacker-Corps +++ Die Bears haben Linebacker Devin Bush unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige spielte die letzten beiden Saisons bei den Cleveland Browns und fing in der vergangenen Spielzeit drei Interceptions und münzte diese in zwei Pick Sixes um. Gedraftet wurde Bush 2019 in der ersten Runde an Position zehn von den Pittsburgh Steelers. Nach drei Jahren in der Steel-City spielte er eine Saison bei den Seattle Seahawks. In Chicago unterschreibt er nun einen Dreijahresvertrag im Wert von 30 Millionen Dollar, von denen 21 Millionen Dollar garantiert sein sollen. Bush soll die Entlassung von Starting-Linebacker Tremain Edmunds abfangen. Außerdem verlängerten die Bears bereits mit Linebacker D'Marco Jackson, der für zwei Saisons bis zu 10,5 Millionen Dollar verdienen wird.

+++ Update, 09.03., 19:24 Uhr: Steelers holen Cornerback aus Tampa +++ Pittsburgh verstärkt das Defensive Backfield! Jamal Dean, der seit 2019 bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag stand und 2021 an der Seite von Tom Brady den Super Bowl gewann, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von rund 36 Millionen Dollar bei den Steelers.

+++ Update, 09.03., 19:18 Uhr: Saints verstärken Offensive Line +++ Die New Orleans Saints schlagen nach Etienne erneut zu und sichern sich Guard David Andrews! Der Ex-Bills-Star unterschreibt einen Vierjahresvertrag in Höhe von 61 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 19:16 Uhr: Raiders holen Receiver aus Minnesota +++ Die nächsten Receiver-News! Die Minnesota Vikings verlieren Jailen Nailor an die Las Vegas Raiders, der in Nevada in drei Jahren bis zu 35 Millionen Dollar verdienen kann. 23 Millionen Dollar bekommt Nailor auf alle Fälle garantiert!

+++ Update, 09.03., 19:03 Uhr: Titans lotsen Ex-Giants-Receiver nach Tennessee +++ Wan'Dale Robinson verlässt die New York Giants und schließt sich den Tennessee Titans an. Dort unterschreibt der Wide Receiver einen Vierjahresvertrag in Höhe von 78 Millionen Dollar. Robinson, der bei den Giants überwiegend im Slot spielte, erhält 38 Millionen Dollar garantiert.

+++ Update, 09.03., 18:58 Uhr: Saints und Cardinals holen neue Running Backs +++ Die New Orleans Saints holen den wohl besten verbleibenden Running Back auf dem Free-Agency-Markt. Travis Etienne verlässt die Jacksonville Jaguars und geht zu den New Orleans Saints, wo er einen Vierjahresvertrag in Höhe von 52 Millionen Dollar unterschreibt. Der Running Back kommt gebürtig aus Louisiana, verschiedenen Medienberichten zufolge soll es ihm wichtig gewesen sein, nicht weit weg von seiner Heimat zu wohnen. Auch Tyler Allgeier hat eine neue Heimat gefunden. Der Ex-Falcons-Running-Back wechselt zu den Arizona Cardinals, bei denen er in zwei Jahren bis zu 12,25 Millionen Dollar verdienen wird.

+++ Update, 09.03., 18:46 Uhr: Rekord-Deal! Raiders verpflichten Top-Center +++ Der beste O-Liner der Free Agency ist vom Markt - und die Las Vegas Raiders greifen dafür sehr tief in die Tasche! Tyler Linderbaum, den die Baltimore Ravens 2022 in der ersten Runde drafteten, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Las Vegas. In dieser Zeitspanne stehen ihm bis zu 81 Millionen Dollar zu, 60 Millionen Dollar der Summe sind garantiert.

+++ Update, 09.03., 18:35 Uhr: Falcons holen ehemaligen Erstrundenpick +++ Die Atlanta Falcons verstärken weiter ihr Wide-Receiver-Corps. Jahan Dotson kommt aus Philadelohia und unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Höhe von 17 Millionen Dollar, wovon 10 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 18:31 Uhr: Super-Bowl-Sieger verliert Defense-Säule +++ Die Seattle Seahawks verlieren neben Kenneth Walker auch auf der defensiven Seite des Balls einen wichtigen Top-Star. Coby Bryant, der in den vergangenen zwei Jahren jeweils sieben Interceptions und Fumbles forcierte, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 40 Millionen Dollar bei den Chicago Bears.

+++ Update, 09.03., 18:17 Uhr: Steelers schnappen sich Receiver Michael Pittman Jr. +++ Die Indianapolis Colts konnten Alec Pierce mit einem Mega-Vertrag halten, ein weiterer Top-Receiver verlässt jedoch die Franchise. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, traden die Colts Michael Pittman Jr. zu den Pittsburgh Steelers und schaufeln damit 24 Millionen Dollar an Cap Space frei. Beide Teams sollen dabei späte Draft-Picks tauschen, heißt es weiter. Pittman erhält zudem einen Vertrag über drei Jahre und 59 Millionen Dollar in seiner neuen Heimat. Wessen Pässe er 2026 fangen wird, ist indes noch unklar: Quarterback Aaron Rodgers und die Steelers haben noch keine Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit getroffen.

+++ Update, 09.03., 18:15 Uhr: Bucs und Jets holen Linebacker-Stars +++ Mit Alex Anzalone und DeMario Davis wechseln zwei Linebacker-Routiniers die Klubs. Den ehemalige Lions-Star zieht es für zwei Jahre und 17 Millionen Dollar zu den Tampa Bay Buccaneers, Davis bekommt bei den New York Jets ebenfalls einen Zweijahresvertrag. Die Saints-Legende sammelt in New York 22 Millionen Dollar ein, wovon 15 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 18:10 Uhr: Saints und Falcons mit weiteren Punter-Deals +++ Nach Jordan Stout gibt es die nächsten Top-Deals für Punter. Ryan Wright unterschreibt für vier Jahre und 14 Millionen Dollar in New Orleans. Der ehemalige Vikings-Star bekommt acht Millionen Dollar garantiert. Neben Wright und Stout wird auch Jake Bailey fürstlich entlohnt. Der Ex-Dolphins-Punter kommt bei den Atlanta Falcons unter und verdient dort neun Millionen Dollar in drei Jahren.

+++ Update, 09.03., 18:06 Uhr: Ravens verstärken Offensive Line +++ Die Baltimore Ravens holen Guard John Simpson zurück. Der Viertrunden-Pick aus 2020 stand zwischen 2022 und 2023 bei den Ravens unter Vertrag und spielte zuletzt für die Jets. Simpson unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 30 Millionen Dollar in Baltimore.

+++ Update, 09.03., 18:00 Uhr: Bucs holen Running Back aus Pittsburgh +++ Die Pittsburgh Steelers verlieren ihren Team-MVP aus der vergangenen Saison! Kenneth Gainwell zieht es zu den Tampa Bay Buccaneers. Der Running Back unterschreibt für zwei Jahre und 14 Millionen Dollar in Florida.

+++ Update, 09.03., 17:53 Uhr: Pass Rusher unterschreibt Monster-Vertrag bei den Carolina Panthers +++ Die Panthers sorgen für den bisher höchsten Zahltag in dieser Free Agency. Carolina verpflichtet Pass Rusher Jaelan Phillips für vier Jahre und überweist für diese Zeitspanne 120 Millionen Dollar an den Ex-Eagles-Star. Phillips wurde 2021 von den Dolphins in der ersten Runde gedraftet und zur Trade-Deadline für einen Drittrunden-Pick nach Philadelphia geschickt.

+++ Update, 09.03., 17:45 Uhr: New York Giants verpflichten Ex-Ravens-Stars +++ John Harbaugh ist nach 17 Jahren bei den Baltimore Ravens neuer Trainer der New York Giants. Auf dem Weg in den Big Apple nimmt er Isaiah Likely mit. Der Tight End unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von bis zu 47,5 Millionen Dollar. Neben Likely zieht es auch Punter Jordan Stout zu den Giants. Der ehemalige Viertrundenpick bekommt 12,3 Millionen Dollar für drei Jahre, was ihn im jährlichen Durchschnitt zum bestbezahlten Punter macht.

+++ Update, 09.03., 17:40 Uhr: Commanders halten Star-Tackle Tunsil +++ Die Washington Commanders binden ihren Star-Tackle Laremy Tunsil für zwei weitere Jahre. Dem O-Liner stehen in diesem Zeitraum 60,2 Millionen Dollar zu, der Deal ist vollständig garantiert. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter.

+++ Update, 09.03., 17:35 Uhr: Rams verpflichten Jaylen Watson +++ Der nächste dicke Deal für einen Cornerback nach Trent McDuffie. Wie Tom Pelissero vom "NFL Network" berichtet, haben sich die Los Angeles Rams mit Jaylen Watson auf einen Dreijahresvertrag über 51 Millionen Dollar geeinigt. 34 Millionen Dollar davon sollen dem zweimaligen Super-Bowl-Sieger mit den Kansas City Chiefs garantiert sein.

+++ Update, 09.03., 17:24 Uhr: Chiefs verpflichten Kenneth Walker +++ Der erste Splash-Deal! Die Kansas City Chiefs verpflichten mit Kenneth Walker den Super-Bowl-MVP der vergangenen Saison.

Walker unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen komplett garantierten Vertrag in Höhe von 45 Millionen Dollar für die nächsten drei Jahre bei den Chiefs.

+++ Update, 09.03., 17:23 Uhr: Bucs verlängert mit Starting-Tight-End +++ Die Tampa Bay Buccaneers haben den Vertrag von Cade Otton verlängert. Der Tight End wurde 2022 in der vierten Runde gedraftet. In der vergangenen Saison kam er auf 572 Receiving Yards.

+++ Update, 09.03., 17:21 Uhr: Patriots verstärken Defensive Line +++ New England stärkt die Interior Line auf der defensiven Seite des Balls. Dre'Mont Jones, der zuletzt bei den Baltimore Ravens unter Vertrag stand, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 39,5 Millionen Dollar bei den Patriots. Der 29-Jährige wurde zur Trade-Deadline von den Titans nach Baltimore getradet, insgesamt kam er 2025 auf sieben Sacks.

+++ Update, 09.03., 17:18 Uhr: Raiders halten Cornerback +++ Die Las Vegas Raiders einigen sich mit Cornerback Eric Stokes auf einen neuen Vertrag. Der ehemalige Erstrundenpick unterschrieb im vergangenen Jahr einen günstigen Vertrag und erspielte sich mit guten Leistungen jetzt eine lukrative Verlängerung in Höhe von 30 Millionen Dollar für die kommenden drei Jahre. 20 Millionen Dollar sind garantiert.

+++ Update, 09.03., 17:16 Uhr: Falcons holen Wide Receiver zurück +++ Die Atlanta Falcons haben Olamide Zaccheus verpflichtet. Der Wide Receiver begann seine Karriere 2019 in Atlanta und stand zuletzt bei den Chicago Bears unter Vertrag.

+++ Update, 09.03., 17:13 Uhr: Pierce bleibt bei den Indianapolis Colts +++ Pierce galt als der begehrteste Wide Receiver, der den freien Markt testet - und die Colts haben schnell Nägel mit Köpfen gemacht und ihren begehrten Passempfänger gehalten. Der 25-Jährige unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Vierjahresvertrag in Höhe von 116 Millionen Dollar, wovon 84 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 16:54 Uhr: 49ers denken über Williams-Trade nach +++ Die Vertragssituation von Star-Tackle Trent Williams bleibt verzwickt. Williams hat zwar noch ein Jahr Vertrag in San Francisco, möchte aber noch vor dem Start der neuen Spielzeit eine Verlängerung aushandeln. Bisher wurden sich die 49ers und Williams darüber nicht einig. Bleibt es dabei, könnten San Francisco Williams noch vor Saisonstart traden.

+++ Update, 09.03., 16:23 Uhr: Dolphins traden Star-Safety Minkah Fitzpatrick zu den New York Jets +++ Noch ein Trade inklusive lukrativer Vertragsverlängerung, bevor die Verhandlungsphase der Free Agency um 17 Uhr startet! Die Miami Dolphins traden Safety Minkah Fitzpatrick zu den New York Jets. Die Franchise aus dem "Big Apple" muss dafür laut NFL-Insider Ian Rapoport nur einen Siebtrunden-Pick abgeben. Fitzpatrick bekommt bei den Jets demnach eine sofortige Vertragsverlängerung um drei Jahre und 40 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 11:54 Uhr: Texans verlängern mit O-Line-Säule +++ Einer der besten Guards ist vom Markt. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben sich die Houston Texans mit Ed Ingram auf einen Dreijahresvertragüber 37,5 Millionen Dollar geeinigt. Der 27-Jährige wurde 2022 in der 2. Runde von den Minnesota Vikings gedrafted und vor der vergangenen Saison für einen Sechstrunden-Pick zu den Texans getradet.

+++ Update, 09.03., 08:09 Uhr: Vikings verlängern mit Eric Wilson +++ Die Minnesota Vikings haben sich mit einem Eckpfeiler ihrer Defensive auf einen neuen Vertrag geeinigt. Mehreren Medienberichten zufolge unterschrieb Linebacker Eric Wilson einen Dreijahresvertrag über 22,5 Millionen Dollar, davon sind 12,5 Millionen Dollar garantiert. Sein durchschnittliches Jahresgehalt hat sich damit im Vergleich zuvor mehr als verdoppelt. Der 31-Jährige hatte seine Karriere als Undraftetd Free Agent in Minnesota begonnen, verließ die Franchise aber nach der Saison 2020. Nach Stationen bei mehreren Teams kehrte Wilson im Vorjahr nach Minnesota zurück. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 17 Spielen als Starter auf dem Feld und kam auf 6,5 Sacks.