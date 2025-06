Wenn die Green Bay Packers beim "Sunday Night Football" in Week 8 der neuen NFL -Saison auf die Pittsburgh Steelers treffen, wird es zum Duell zwischen den beiden Quarterbacks Jordan Love und Aaron Rodgers kommen.

Nach drei Jahren gelang ihm jedoch der Durchbruch - seitdem ist der Quarterback Starter bei den Packers. Rodgers landete zunächst bei den New York Jets, ehe er in dieser Offseason zu den Steelers wechselte.

Love wurde 2020 von Green Bay gedraftet, musste sich bei der Franchise in der Rangordnung jedoch erstmal hinter Rodgers anstellen.

Love freut sich über Rodgers-Rückkehr

Love blickt positiv auf das Verhältnis in der gemeinsamen Zeit zurück. Auch weil Rodgers bei seinem eigenen Start in Green Bay eine ähnliche Situation mit Legende Brett Favre erlebt hatte. Das Verhältnis von Rodgers und Favre war allerdings problematisch, viel Hilfe bekam Rodgers damals nicht.

"Ich schätze definitiv, wie A-Rod mit unserer Situation umgegangen ist", sagte Love. "Ein großer Teil davon war - und das hat er mir auch gesagt -, dass er genau wusste, wie es sich anfühlt, in derselben Position zu sein und was er damals durchgemacht hat. Auch wie die Situation damals vielleicht nicht ideal gehandhabt wurde. Seine Perspektive war: 'Ich will diesmal einen anderen Weg gehen'. Und das fand ich großartig."

Beide hätten "ein super Verhältnis" gehabt, betonte Love. "Es war großartig, mit ihm im selben Raum zu sein, von ihm zu lernen. Er war in jeder Hinsicht klasse. Ich schätze es sehr, wie er das alles auch nach außen hin geregelt hat – vor allem, was seinen Abschied und meinen Übergang betrifft. Er war sehr unterstützend, hat mir geholfen, auch mit mancher negativer Stimmung umzugehen, die so ein Wechsel mit sich bringt. A-Rod hat das professionell gelöst und mir gegenüber absolut fair gehandelt."

Über den Schritt seines ehemaligen Teamkollegen nach Pittsburgh freut er sich: "Es gab auch Gerüchte, dass er vielleicht nicht mehr spielen könnte. Allein zu wissen, dass er weiterspielt, ist schon toll."