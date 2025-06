In der ersten Woche der kommenden NFL-Saison kommt es zu einem ganz besonderen Bruderduell.

Besonderer könnte die erste Partie in der NFL für einen Rookie wohl kaum sein! Wenn alles nach Plan läuft, wird Running Back Trevor Etienne mit den Carolina Panthers in Woche eins nicht nur seine erste Partie in der besten Football-Liga der Welt bestreiten, sondern es wird auch ein Familientreffen geben. Genauer gesagt, ein Bruderduell.

Die Panthers treffen zum Auftakt der neuen Saison nämlich auf die Jacksonville Jaguars, bei denen sein großer Bruder Travis Etienne ebenfalls als Running Back aktiv ist.

"Als wir die große Neuigkeit erfuhren, freuten wir uns schon darauf, dieses Jahr gegeneinander zu spielen", erklärte Trevor Etienne nun im Gespräch mit "Panthers.com".

"Und dann erfahren wir, dass es in Woche 1 sein wird. Das ist noch aufregender, und wir können es kaum erwarten."