Lamar Jackson verpasst bei den Baltimore Ravens einen saftigen Vertragsbonus - allzu sehr schmerzen dürfte ihn dies aber nicht.

Finanzielle Einbußen für Lamar Jackson: Der Quarterback der Baltimore Ravens büßt 750.000 US-Dollar ein, weil er an nicht genügend Offseason-Workouts teilgenommen hat. So schlug er bislang lediglich am 28. Mai, in der ersten Woche der freiwilligen OTAs, am Trainingsgelände auf.

Laut "Pro Football Talk" hätte er aber an mindestens 80 Prozent der Trainingseinheiten teilnehmen müssen, um den Bonus zu erhalten (abzüglich des Mandatory Minicamp, Anm.d.Red.).

Allzu sehr schmerzen dürfte ihn der finanzielle Verlust aber nicht. Der Spielmacher geht in das dritte Jahr seines Fünfjahresvertrags mit einem Volumen von 260 Millionen US-Dollar.

Übrigens: Der zweimalige NFL-MVP könnte ohnehin schon bald zum Topverdiener der Liga aufsteigen. Mit einem Durchschnittsgehalt von 52 Millionen pro Jahr rangiert er aktuell nur noch auf Platz zehn, was an der generellen Entwicklung der Gehälter liegt.