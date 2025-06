Aaron Rodgers winkt bei den Pittsburgh Steelers ein Teamrekord. Zudem ist klar, mit welcher Rückennummer er auflaufen wird.

Die Saga rund um die Zukunft von Aaron Rodgers ist mit seiner Unterschrift bei den Pittsburgh Steelers beendet. Nun ist auch klar, welche Rückennummer der Quarterback in der kommenden Saison tragen wird.

So haben die Steelers in den sozialen Netzwerken verkündet, dass A-Rod mit der Rückennummer 8 auflaufen wird. In der vergangenen Spielzeit trug diese Steelers-Punter Corliss Waitman, dieser wechselt nun auf die Nummer 3, die 2024 Spielmacher Russell Wilson getragen hatte.

Rodgers lief bereits bei den New York Jets mit der 8 auf. Seine langjährige Nummer bei den Green Bay Packers, 12, kam dagegen nicht infrage. Die Steelers haben diese zwar bislang nicht aus dem Verkehr gezogen, sie wird seit Franchise-Legende Terry Bradshaw aber nicht mehr vergeben.