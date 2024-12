Die Finalisten für die Hall-of-Fame-Klasse 2025 stehen fest. Auch Quarterback-Legende Eli Manning hat es in die Endauswahl geschafft.

Angeführt vom zweimaligen Super-Bowl-Sieger Eli Manning haben insgesamt 15 NFL-Legenden die Endauswahl für die Aufnahme in die Pro Football Hall of Fame 2025 erreicht.

Der frühere Quarterback der New York Giants hat es gleich im ersten möglichen Jahr in die letzte Phase der Selektion geschafft. Gleiches gilt auch für Luke Kuechly, Terrell Suggs, Adam Vinatieri und Marshal Yanda. Um in die Hall of Fame aufgenommen werden zu können, muss ein Ex-Spieler seit mindestens fünf Jahren im Ruhestand sein.

Neben den 15 Spielern der Modern Era, die ihre Karrieren nach dem Jahr 2000 beendet haben, können auch fünf weitere wichtige NFL-Persönlichkeiten mit der Aufnahme in die Ruhmeshalle bedacht werden.

In der Senior-Kategorie - also Spieler, die vor 2000 ihre Laufbahn beendet haben - gehören Maxie Baughan, Sterling Sharpe und Jim Tyrer zu den Finalisten. In der Trainer-Kategorie erreichte Mike Holmgren die letzte Stufe des Auswahlprozesses, zudem wurde Ralph Hay, der zu den Gründervätern der NFL gehörte, mit dem Finaleinzug bedacht.