Traditionell begleitet die Doku-Serie Hard Knocks ein NFL-Team bei seiner Saisonvorbereitung. Nun hat die NFL verkündet, dass dieses Jahr Superstar Josh Allen und seine Buffalo Bills im Blickpunkt stehen. Auch die Division, die im "In Season"-Ableger begleitet wird, wurde bekanntgegeben.

In diesem Sommer können NFL-Fans Einblicke hinter die Kulissen eines absoluten Top-Teams werfen: Wie NFL-Commissioner Roger Goodell am Mittwoch verkündete, wird die Doku-Serie "Hard Knocks: Training Camp" die Buffalo Bills thematisieren. In den USA beginnt die Ausstrahlung der diesjährigen Staffel am 5. August.

Im Blickpunkt der Aufnahmen dürfte dann auch Star-Quarterback Josh Allen stehen, der mit Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld verlobt ist. Weitere interessante Themen könnten der Vertragspoker mit Running Back und Leistungsträger James Cook sowie der Einstand des Defensiv-Neuzugangs Joey Bosa werden.

Die Bills scheiterten in den vergangenen Playoffs im AFC Championship Game einmal mehr an Postseason-Angstgegner Patrick Mahomes und seinen Kansas City Chiefs und dürften auch in der kommenden Saison zu den Titelanwärtern zählen.

Für die Bills ist es die Premiere in der erstmals 2001 ausgestrahlten Doku-Serie von HBO. 2024 begleitete Hard Knocks die Saisonvorbereitung der Chicago Bears.