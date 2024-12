NFL: Hot Seats vor Saisonende - diese Head Coaches stehen im Rampenlicht

Woche 17 in der NFL läuft, das Saisonende für zahlreiche Teams naht. Spätestens dann könnten weitere Entlassungen folgen.

Mit Robert Saleh bei den New York Jets, Dennis Allen bei den New Orleans Saints und zuletzte Matt Eberflus bei den Chicago Bears hat es in dieser NFL -Saison schon drei Head Coaches erwischt, die ihren Platz räumen mussten.

In der NFL wackeln zum Saisonende einge Trainerstühle, mehrere Head Coaches wurden bereits entlassen. ran schaut sich auf den "Hot Seats" um.

Doug Pederson – Jacksonville Jaguars

Vor zwei Jahren noch führte er die Jaguars in die Divisional Round der AFC. Doch alte Meriten zählen in der schnelllebigen NFL nicht viel.

Auch in dieser Saison wollten die Jaguars in den Playoffs angreifen, doch kamen nach einem miserablen Saisonstart nicht wirklich in die Spur.

Der Offensive um Quarterback Trevor Lawrence fehlt es an Konstanz, die Passverteidigung der Defensive ähnelt einem Schweizer Käse und dem Team von Doug Pederson unterlaufen zu viele Fehler (Turnover, Strafen etc.) in kritischen Situationen.