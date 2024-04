NFL: In diesen neuen Songs singt Taylor Swift von Travis Kelce

Der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs spielt also nicht nur in Swifts Leben, sondern auch im künstlerischen Werk des Pop-Stars eine Rolle. Doch nicht nur das, Swift spielt generell des Öfteren in ihrem neuen Album auf den Football an.

The Alchemy

Songtext: "So when i touch down, call the amateurs und cut' em from the team."

Im Song "The Alchemy" singt Swift bei "Touch down" und "team" offensichtlich von Football-Begriffen.

Songtext: "These blokes warm the benches, we been on a winning streak."

Übersetzt heißt das Ganze: "Die anderen wärmen die Bänke, wir haben eine Siegesserie." Damit singt Swift erneut von einer Football-Referenz. Auch die Siegesserie ist wohl als Anekdote an Kelces Chiefs zu sehen, die nun zum zweiten Mal in Serie den Super Bowl gewonnen haben.

Songtext: "Cause the sign on your heart said it's still reserved for me, honestly, who are we to fight the alchemy?"

Das Zeichen auf Swifts Herzen - damit könnte auch Kelces Jubel gemeint sein, bei dem er gegen die Buffalo Bills einen Touchdown erzielte und anschließend in Richtung seiner Liebe ein Herz mit seinen Händen geformt hatte.

Songtext: "Shirts off, and your friends lift you up over their heads, beer sticking to the floor, cheers chanted, cause they said, there was no chance, trying to be the greatest in the league, where's the trophy? He just comes, running over to me."

Hier reicht wohl allein die Übersetzung, um die Referenz zu den Chiefs und dem Super-Bowl-Triumph zu sehen: "Sie sagten, es gebe keine Chance der Beste in der Liga zu sein, aber wo ist die Trophäe jetzt?"