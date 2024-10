NFL in Deutschland hat London Games etwas voraus - Kommentar

Ja, 18 Jahre Erfahrung helfen den Organisatoren in der englischen Hauptstadt ohne Zweifel, die Abläufe vor und im Stadion – Tickets, Fan-Shop, Verpflegung – sind nahezu reibungslos. Gerade beim Debüt in München holperte es da an der ein oder anderen Stelle im Vergleich noch sehr. In Frankfurt indes schon gar nicht mehr so.

Die NFL London Games 2024 sind in vollem Gange. So schön die Erlebnisse vor und im Stadion sind - München und Frankfurt haben aus reiner Fan-Sicht als Ausrichter einen Vorteil. Ein Kommentar.

20 Meter neben dem Eingang wohnt in München eben kein Herr Müller, der es nicht mag, wenn NFL-Fans den Ketchup ihre Bratwurst in der Hofeinfahrt verteilen. Und in Frankfurt fliegt der Ball bei der Quarterback-Challenge eben nicht in den Vorgarten von Frau Maier, wenn der Werfer oder die Werferin ein bisschen zu viel Kraft im Oberarm hatte.

Dafür kann niemand etwas, die Stadien in England stehen eben oft in der Stadt – aber leider gehen dadurch Tailgating-Flair und Wohlfühlatmosphäre ein bisschen verloren.

In Tottenham fühlte man sich dagegen beim Gang um die Arena oft wie eine Sardine in der Büchse.

Jetzt schon Vorfreude auf NFL-Spiel in München

"Sweet Caroline" und "Country Roads" klangen in Deutschland noch ein bisschen enthusiastischer, inbrünstiger – auch wenn das Publikum in London im Durchschnitt sicher etwas textsicherer und in der Aussprache sauberer war.

Und in Frankfurt und vor allem in München waren schon einige Stunden vor Kickoff Tausende Fans vor dem Stadion, in London spielten die Marching Bands lange für eine überschaubare Anzahl an Zuhörern.

Vielleicht ist es in Deutschland, wo alles noch neu und frisch ist, leichter, das Kind in sich herauszulassen. Vielleicht machen 18 Jahre NFL in der Stadt das Erlebnis für Londoner irgendwann auch weniger besonders.