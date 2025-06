Der englische Premier-League-Klub Crystal Palace hat einen neuen Anteilseigner gefunden - aus der NFL.

Woody Johnson steigt in die englische Premier League ein. Wie der Erstligist Crystal Palace in den sozialen Medien bestätigt, wird der Besitzer der New York Jets künftig als Anteilseigner fungieren.

"Obwohl der Abschluss noch von der Premier League und der Women's Super League genehmigt werden muss, sehen wir keine Hürden und freuen uns darauf, Woody als Partner begrüßen zu dürfen", heißt es in einem Statement des Klubs.

Demnach kauft Johnson die Anteile von John Textor, der mit 43 Prozent an dem Klub beteiligt ist. Laut "ESPN" bezahlt Johnson dafür gut 250 Millionen US-Dollar.

Neben Johnson halten bereits Josh Harris und David Blitzer, die beide als Anteilseigner bei den Washington Commanders geführt werden, Anteile bei Crystal Palace.