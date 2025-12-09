NFL - Indianapolis Colts: Quarterback Philip Rivers könnte Jones-Ersatz werden

Saison-Aus für Daniel Jones. Holen die Indianapolis Colts jetzt den 44-jährigen Philip Rivers als Ersatz? Der Veteran scheint eine ernsthafte Option zu sein.

Von Mike Stiefelhagen

Kommt es zu einem spektakulären Comeback der jüngeren NFL-Geschichte?

Wie Insider Ian Rapoport berichtet, testen die Indianapolis Colts aktuell den Fitnesszustand von Philip Rivers. Der langjährige Chargers-Quarterback spielte ein Jahr für die Colts, bevor er in Ruhestand ging.

Jetzt könnte er Backup von Rookie Riley Leonard werden, der für den verletzten Daniel Jones einspringen muss. Doch Leonard plagen Knieprobleme.

Aktuell befinden sich die Colts trotz drei Pleiten am Stück mitten im Rennen um die Playoffs.