NFL - Jacksonville Jaguars reisen wegen Hurrikan "Milton" später nach London

Hurrikan "Milton" macht Florida zu schaffen, auch dem Sport. Die Jacksonville Jaguars müssen ihre Reise zum NFL London Game verschieben.

Aus London berichtet Kevin Obermaier

Seit Mittwochabend bekommt Florida die gesamte Wucht von Hurrikan "Milton" ab.

2,6 Millionen Menschen sind ohne Strom, es wird vor Sturzfluten gewarnt. Das volle Ausmaß der Verwüstung wird wohl erst gegen Freitagnachmittag ersichtlich - dann soll "Milton" weitergezogen sein.

Auch der US-Sport ist betroffen. Zahlreiche Preseason-Spiele der NBA und NHL wurden verschoben oder abgesagt, die Tampa Bay Buccaneers verließen Florida am Dienstag.

Die Jacksonville Jaguars dagegen bleiben einen Tag länger als geplant. Eigentlich wollte die Franchise um Quarterback Trevor Lawrence am Donnerstag zum NFL London Game gegen die Chicago Bears reisen (am Sonntag um 15:30 Uhr im ran-Liveticker) und am Freitag eine öffentliche Trainingseinheit abhalten.