NFL: Jason Kelce zertrümmert Handy von Fan - nun drohen Konsequenzen

Jason Kelce droht Ungemach! Die Polizei der Penn State University untersucht die Auseinandersetzung zwischen dem Ex- NFL -Spieler und einem Fan am vergangenen Wochenende.

Das Handeln des TV-Experten könnte demnach als "ordnungswidriges Verhalten" geahndet werden, aktuell dauert die Untersuchung aber noch an.

Kelce hatte sich bereits am Montagabend während der "ESPN"-Vorberichte zum Spiel Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers entschuldigt. "In einem hitzigen Moment habe ich beschlossen, Hass mit Hass zu beantworten", erklärte er. So sei er "nicht stolz" darauf, sich auf das Niveau des Fans hinabbegeben zu haben.