NFL: Joe Burrow den Cincinnati Bengals Druck! Traumszenario mit Knallpotenzial - ein Kommentar

An die Konkurrenz. An andere Spieler. Und nicht zuletzt an die eigene Truppe.

Joe Burrow gibt die Richtung vor

Doch zumindest gibt Burrow den Bengals jetzt mehr oder weniger die Richtung vor. Was einerseits ein Traumszenario ist, denn Burrow geht als unumstrittener Führungsspieler voran, setzt ein Statement und redet nicht um den heißen Brei herum. Vor allem redet er nicht nur, sondern macht auch.

So schärft man ganz nebenbei nochmal das eigene Profil.

Und dabei nimmt er Verantwortliche und Team gleich mit in die Pflicht. Im Podcast "Pardon My Take" teilte er mit, wie er sich das vorstellt: "Man könnte einen Teil des Geldes in einen Signing Bonus umwandeln, was den Cap Hit senkt", so Burrow.

Und weiter: "Sie können einen Teil des Geldes auf das Ende des Vertrags verschieben. Das senkt den Cap Hit. Und wenn Sie dann am Ende des Vertrags angelangt sind, können Sie ihn umstrukturieren und in einen Signing Bonus umwandeln. Sie können auch einfach weniger Geld nehmen."

Hätte, könnte, müsste. Doch die Botschaft ist klar: Alle sollen an einem Strang ziehen und ihren Teil für das große Ganze beitragen.