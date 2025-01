NFL: Josh Allen soll zusammen mit seiner Verlobten Hailee Steinfeld Hollywood erobern

Im Gegensatz zu Chiefs-Star Kelce, dessen Beziehung zu Taylor Swift die Hollywood-Produzenten langsam beginne zu langweilen, sieht man offenbar in Allen und Steinfeld das Paar der Zukunft.

Ein Grund für Allens Popularität in Hollywood sei seine Beziehung zu Filmstar und Sängerin Hailee Steinfeld, mit der er sich kürzlich verlobt hat. "Aber schon vorher wurde er von Hollywood als zukünftiger Star gehandelt", heißt es in dem Bericht, aus dem die britische Boulevard-Zeitung "Daily Mail" zitiert.

Einem Bericht des Magazins "Life and Style" zufolge, wird der NFL-Star bereits als kommender Schauspieler gehandelt.

Das Wichtigste in Kürze

Kelce hat keinen Hehl aus seinen Hollywood-Ambitionen gemacht. Er spielt in dem Film "Happy Gilmore 2", der im Laufe dieses Jahres in die Kinos kommen soll, und übernahm darüber hinaus eine Rolle in der Horrorserie "Grotesquerie".

Ob Allen ähnliche Ambitionen hegt, ist bislang noch nicht bekannt.