NFL: Josh McDaniels über neues Kapitel bei den New England Patriots und Quarterback Drake Maye

Die Vorfreude bei Rückkehrer Josh McDaniels steigt. Er soll bei den New England Patriots die Offensive um Quarterback Drake Maye auf Vordermann bringen.

Josh McDaniels ist zurück an alter Wirkungsstätte. Nach einem Jahr ohne Anstellung in der NFL ist der Football-Coach wieder in Foxborough bei den New England Patriots.

In Boston gibt es einiges zu tun - auch wenn McDaniels nach seinem unglücklichen Intermezzo als Head Coach der Las Vegas Raiders in der Saison 2023 vorerst wieder "nur" Offensive Coordinator bei den Patriots ist.

In erster Linie hat der Rückkehrer einen Job: Aus Drake Maye - dem vermeintlichen Franchise-Quarterback - einen definitiven Franchise-Quarterback zu formen.

Zwar hat sich auch die restliche Offensive in der Vorsaison schwergetan, das junge Spielmacher-Talent zu unter- und zu beschützen, doch an Maye hängt wohl der zukünftige Erfolg der Patriots.

In Bezug auf Mayes Persönlichkeit ist McDaniels schon "begeistert". Nun muss der 22 Jahre alte Quarterback seinen Offensive Coordinator auch spielerisch überzeugen.