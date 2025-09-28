Die Chiefs gewinnen das brisante Duell gegen die Ravens, die sich um Quarterback Lamar Jackson sorgen. Brock Purdy gab sein Comeback für die San Francisco 49ers und verschuldete die Niederlage. ran fasst die frühen Spiele von Week 4 zusammen. Von Oliver Jensen,

Baltimore Ravens @ Kansas City Chiefs 20:37 Es war das Duell zweier kriselnder Top-Teams. Die Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens gingen mit einem Sieg und zwei Niederlagen in dieses Spiel. Die Ravens erwischten einen guten Start und beendeten den ersten Drive mit einem Touchdown-Pass von Lamar Jackson auf Justice Hill. Die Chiefs erwiesen sich allerdings als noch effektiver und schlossen ihre ersten vier Angriffszüge mit Punkten ab - zweimal mit einem Touchdown, zweimal mit einem Field Goal. Zur Halftime lag Kansas City mit 20:10 in Führung. Gleich zu Beginn des dritten Viertels die nächsten Punkte: Touchdown-Pass von Patrick Mahomes auf Tyquan Thornton - 27:10 für die Chiefs. Dann der nächste Schock für die Ravens: Lamar Jackson (147 1 TD, 1 INT) wurde mit einer Oberschenkelverletzung aus dem Spiel genommen. Backup Cooper Rush (52 YDS) kam in die Partie, als die Niederlage bereits besiegelt war. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes war mit 270 Passing-Yards und vier Touchdown-Pässen der Mann des Spiels. Kansas City steht bei einer 2-2-Bilanz, während Baltimore mit 1-3 bereits jetzt unter Druck steht. Ravens @ Chiefs: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Patrick Mahomes wirft Meilenstein-Touchdown

Jacksonville Jaguars @ San Francisco 49ers 26:21 Nachdem 49ers-Quarterback Brock Purdy verletzungsbedingt die vergangenen beiden Spiele verpasst hatte, gab er gegen die Jaguars sein Comeback - und hatte große Schwierigkeiten. Er warf zwar für 309 Yards und zwei Touchdowns, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions und ein Fumble. Insgesamt fabrizierten die 49ers vier Turnovers. Zur Halftime lag San Francisco bereits mit 7:16 zurück. "Wir müssen sauberer spielen", betonte Head Coach Kyle Shanahan in einem TV-Interview. Die 49ers schlossen ihren ersten Angriffsdrive nach der Pause mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion ab. Doch die Jaguars hatten die richtigen Antworten parat: Erst ein Field Goal, später ein 87 Yard-Punt-Return-Touchdown von Parker Washington - 26:14 für Jacksonville. San Francisco fand zurück ins Spiel, verkürzte durch einen Touchdown-Pass von Purdy auf Jake Tonges auf 21:26, gelangte zurück in Ballbesitz - und leistete sich in Person von Purdy den nächsten Turnover. Damit war das Spiel zugunsten von Trevor Lawrence (174 YDS, 1 TD) & Co. entschieden. Beide Teams stehen bei einer 3-1-Bilanz. Jaguars @ 49ers: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Vier TOs! Jaguars-Defense lässt 49ers verzweifeln

Indianapolis Colts @ Los Angeles Rams 20:27 Die Erfolgsserie der Indianapolis Colts fand bei den Los Angeles Rams ein Ende. Rams-Quarterback Matthew Stafford lieferte mit 375 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässen ein starkes Spiel ab. Puka Nacua, der zwischenzeitlich am Daumen behandelt werden musste, fing Pässe für 170 Yards und einen Touchdown 1:33 Minute vor Spielende gelang den Rams ein Big Play, indem Stafford einen 88-Yard-Touchdown-Pass auf Tutu Atwell warf - 27:20 für L.A. Die Colts hätten dadurch ebenfalls in die Endzone gelangen müssen, begannen den Drive aufgrund einer Strafe allerdings an der eigenen 11-Yard-Linie. Colts-Quarterback Daniel Jones (262 YDS, 1 TD, 2 INT) war zu tiefen Pässen gezwungen und warf Michael Pittman Jr. an, obwohl dieser von zwei Gegenspielern gedeckt war. Rams-Safety Kam Curl fing seine zweite Interceptions und machte somit den Sieg perfekt. Besonders bitter für Indy: Adonai Mitchell verschenkte einen Touchdown, als er beim Stand von 10:13 vor dem Überlaufen der Endzonenlinie den Ball aus den Händen verlor - Touchback. Beide Teams stehen bei einer 3-1-Bilanz. Colts @ Rams: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Fail an der Endzone kostet Colts den Sieg

Chicago Bears @ Las Vegas Raiders 25:24 In Las Vegas spielte sich ein echter Football-Thriller ab. 38 Sekunden vor Spielende, die Raiders lagen mit 24:25 zurück, trat Kicker Daniel Carlson zum Field Goal aus 54 Yards an. Eigentlich kein Problem für den 30-Jährigen. Doch der Schuss wurde geblockt, sodass die Bears das Spiel gewannen. Historisch: Für Chicago war dies der 800. Sieg der Franchise-Geschichte. Bears-Quarterback Caleb Williams verbuchte 212 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception. Das Laufspiel war dafür mit 69 Yards kein Faktor. Bei den Raiders hingegen dominierte das Laufspiel mit 240 Yards, dafür erwischte Quarterback Geno Smith mit 117 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässen und drei Interceptions einen schwachen Tag. Beeindruckend war, dass Running Back Ashton Jeanty für alle drei Touchdowns der Raiders verantwortlich war - er fing zwei Touchdown-Pässe und lief einmal in die Endzone. Die Bears stehen bei einer 2-2-Bilanz, die Raiders bei 1-3. Bears @ Raiders: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Wahnsinns-Finish! Bears blocken FG zum Sieg

Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers 31:25 Das Duell zweier bis dahin ungeschlagener Teams. Die Eagles bejubelten bereits den ersten Touchdown, ehe die Offense auf dem Platz stand. Mit einem Blocked Punt Touchdown, der von Sydney Brown zurückgetragen wurde, gingen sie mit 7:0 in Führung. Verrückt: Eine Woche zuvor hatten die Eagles durch einen Blocked-Field-Goal-Touchdowns gegen die L.A. Rams gewonnen. Die Eagles rund um QB Jalen Hurts (130 YDS, 2 TD) dominierten die Partie und gingen mit einem 24:6 in die Pause. Der beste Mann von Tampa Bay war bis dahin Kicker Chase McLaughlin, der direkt vor der Halftime ein Field Goal über 65 Yards verwandelte. Zur Einordnung: Der NFL-Rekord liegt bei 66 Yards. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Die Buccaneers standen bei einem Rückstand von 23:31 an der gegnerischen 11-Yard-Linie, doch Baker Mayfield (289 YDS, 2 TD, 1 INT) warf eine Interception in die gegnerische Endzone. Zwar kam Tampa Bay ein weiteres Mal in Ballbesitz, ließ allerdings auch diese Gelegenheit ungenutzt. Die Eagles stehen bei einer makellosen 4-0-Bilanz, die Buccaneers bei 3-1. Eagles @ Buccaneers: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Blocked Punt! Eagles starten furios

Washington Commanders @ Atlanta Falcons 27:34 Die große Frage lautete: Wie würden die Falcons auf das 0:30-Debakel gegen die Carolina Panthers aus der Vorwoche reagieren? Die Antwort: richtig gut! Der erste Drive wurde mit einem Field Goal abgeschlossen, der zweite Drive mit einem Touchdown - 10:0 für Atlanta. Obwohl Quarterback Michael Penix vergangene Woche gebenched wurde, agierte er selbstbewusst und traute sich tiefe Würfe zu. Seine beeindruckende Statistik: 313 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe bei nur einer Interceptions. Marcus Mariota, der bei den Commanders weiterhin den verletzten Jayson Daniels vertrat, verbuchte 156 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässe und eine Interception. Beide Teams stehen nach diesem Spiel bei einer Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen. Commanders @ Falcons: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Robinson läuft mit Pirouette zum TD | Ran

New Orleans Saints @ Buffalo Bills 19:31 Die Buffalo Bills sind nur knapp an einem Debakel vorbeigeschrammt. Im Spiel gegen die sieglosen Saints, die vielfach als Top-Favorit auf den Nummer-1-Pick 2026 gelten, taten sich die ungeschlagenen Bills überraschend schwer. Neun Minuten vor Spielende fing Saints-Receiver Brandin Cooks einen Pass von Spencer Rattler (126 YDS, 1 TD) in der Endzone. Dies wäre gleichbedeutend mit der Führung der Saints gewesen. Per Videoüberprüfung wurde allerdings festgestellt, dass der Ball den Boden berührte - kein Touchdown. Die Saints schossen stattdessen ein Field Goal und kamen auf 19:21 heran. Bills-Quarterback Josh Allen (209 YDS, 2 TD, 1 INT, 1 Rushing-TD) benötigte nur vier Plays, um seine Offense in die Endzone zu bringen und mit 28:19 für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Bills stehen bei einer 4-0-Bilanz, die Saints bei 0-4. Saints @ Bills: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Bills-Verteidiger mit wilder Interception gegen Saints

Cleveland Browns @ Detroit Lions 10:34 Die Lions hatten im Heimspiel gegen die Browns wenig Mühe. Quarterback Jared Goff warf für 168 Yards und zwei Touchdown-Pässe bei einer Interception. Seine bevorzugte Anspielstation war der Deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown, der sieben Pässe für 70 Yards und zwei Touchdowns fing. Joe Flacco, der Quarterback der Browns, erlebte einen rabenschwarzen Tag. Er brachte nur 16 seiner 34 Passversuche für 184 Yards an und fabrizierte drei Ballverluste - zwei Interceptions und einen Fumble. Die Lions stehen bei einer 3-1-Bilanz, die Browns bei 1-3. Browns @ Lions: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Amon-Ra St. Brown liefert perfektes Spiel

Carolina Panthers @ New England Patriots 13:42 Die Patriots sorgten bereits in der ersten Hälfte des Spiels für klare Verhältnisse. Zwar legten die Panthers im ersten Drive durch einen Touchdown-Pass von Bryce Young (150 YDS, 1 TD) auf Tommy Tremble los. Dann allerdings dominierten die Patriots: Erst gelang Marcus Jones ein Punt-Return-Touchdown über 87 Yards, dann schloss die Offense drei Drives in Folge mit einem Touchdown ab. Mit 28:6 ging es in die Pause. Danach wurde der Vorsprung weiter ausgebaut. Patriots-Quarterback Drake Maye brachte 14 seiner 17 Pässe für 203 Yards und zwei Touchdowns an. Die Panthers gaben im letzten Drive des Spiels Andy Dalton (58 YDS) Spielpraxis. Die Patriots haben nun eine ausgeglichene 2-2-Bilanz, die Panthers eine 1-3-Bilanz. Panthers @ Patriots: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: 87 Yards! Patriots laufen Punt zum Touchdown

Los Angeles Chargers @ New York Giants 18:21 Jaxson Dart, der von den Giants beim NFL Draft 2025 an Position 25 gepickt wurde, gab aufgrund der Degradierung von Russell Wilson sein NFL-Debüt. Beeindruckend: Gleich seinen ersten Drive schloss er mit einem 15-Yards-Lauf in die Endzone ab. Mit einem 13:10 für die Giants ging es in die Pause. Im dritten Viertel kehrte Wilson, der möglicherweise getradet wird, auf das Spielfeld zurück, weil Dart (111 YDS, 1 TD) aufgrund des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung untersucht werden musste. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte der Rookie allerdings weiterspielen. Dafür allerdings zog sich Star-Receiver Malik Nabers eine schwere Verletzung zu. Knapp sechs Minuten vor Spielende standen die Giants an der gegnerischen 3-Yard-Linie und spielten den vierten Versuch aus, kamen allerdings nicht in die Endzone. Dadurch bekamen die Chargers bei einem Rückstand von 18:21 noch einmal die Chance auf den Sieg, doch die Offense um Justin Herbert (203, 1 TD, 2 INT) ließ diese ungenutzt. Chargers @ Giants: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Giants sorgen für Überraschung bei Dart-Debüt

Tennessee Titans @ Houston Texans 0:26 Es war das Spiel der Dreifach-Looser. Beide Teams gingen mit einer 0-3-Bilanz in den vierten Spieltag. Bei den Titans war das möglicher noch zu erwarten, bei den Texans eher nicht. Beide Teams offenbarten ihre Probleme in der Offense. Lediglich Ka'imi Fairbairn, der Kicker der Titans, sorgte vor der Halftime mit zwei Field Goals für Punkte - 6:0 für Houston. Der erste Touchdown des Spiels ereignete sich erst zu Beginn des vierten Viertels, als C.J. Stroud (233 YDS, 2 TD) einen Touchdown-Pass auf Woody Marks warf. Dies war offenbar der Knotenlöser: Nachdem Titans-Quarterback Cam Ward (108 YDS, 1 INT) eine Interception warf, legten die Texans im folgenden Drive mit dem nächsten Touchdown nach. Diesmal fing Jayden Higgins einen Touchdown-Pass von Stroud. Der frustrierte Ward bezeichnete nach dem Spiel das eigene Team als "Versager". Titans @ Texans: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: Shutout in Houston! Titans im freien Fall

Dublin-Spiel: Minnesota Vikings - Pittsburgh Steelers 21:24 Steelers-Quarterback Aaron Rodgers brachte 18 seiner 22 Pässe für 200 Yards und einen Touchdown ins Ziel. Carson Wentz, der Quarterback der Vikings, kam auf 350 Passing-Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Pittsburgh schien über weite Strecken des Spiels einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern. Gut elf Minuten vor Spielende erhöhten sie mit einem Field Goal ihren Vorsprung auf 24:6. Die Vikings schlossen daraufhin allerdings zwei Drives in Serie mit einem Touchdown ab, sodass der Rückstand nur noch 21:24 betrug. Kurz vor dem Zwei-Minuten-Warning versuchten die Vikings einen Onside Kick, der misslang. Dennoch kamen sie mit einer Restspielzeit von 1:02 Minute noch einmal in Ballbesitz. Wentz brachte seine Offense allerdings nicht mehr in Field-Goal-Reichweite. Zu den großen Helden des Spiels zählte Kenneth Gainwell. Der Running Back der Steelers erlief zwei Touchdowns. Die Steelers stehen bei einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage, die Vikings bei einer 2-2-Bilanz. Vikings @ Steelers: Die Statistiken zum Spiel NFL-Highlights: 80 Yards! Metcalf mit Mega-TD für die Steelers