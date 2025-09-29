Die Baltimore Ravens haben einen klassischen Fehlstart hingelegt. Die Franchise um Quarterback Lamar Jackson hat diverse Probleme. Von Franziska Wendler Als Ravens-Safety Kyle Hamilton nach der 20:37-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs in Woche vier vor die Journalisten trat, richtete er gleich zu Beginn eine große Entschuldigung an die Anhänger der Franchise. "Zunächst einmal möchte ich mich bei den Fans entschuldigen. Das Produkt, das wir derzeit auf dem Feld präsentieren, entspricht nicht dem, was die Ravens in der Vergangenheit gezeigt haben", konstatierte der Sportler. "Wir versuchen unser Bestes, um das zu korrigieren, aber offensichtlicht stimmt etwas nicht."

Nach den ersten vier Saisonspielen steht Baltimore bei einer ernüchternden Bilanz von nur einem Sieg und drei Pleiten. Noch zu Saisonbeginn galt das Team von Head Coach John Harbaugh als Franchise mit Super-Bowl-Ambitionen – und Erwartungen. Es stand außer Frage, dass sie zusammen mit den Buffalo Bills und den Chiefs zu den drei besten Teams der AFC gehören. Auch der Gewinn des Conference-Titels schien im Bereich des Möglichen.

Miese Bilanz gegen die Chiefs Auch deshalb hatte es wohl keine allzu große Bestürzung gegeben, als gegen die Bills in Woche eins ein 15-Punkte-Vorsprung verspielt wurde. Der Fumble von Star-Running-Back Derrick Henry war beunruhigend – und dennoch: Es war nur eine knappe 40:41-Pleite, zudem fand das Spiel in Buffalo statt. Eine Pleite, mit der das Team durchaus leben konnte. Auch die 30:38-Niederlage gegen die Detroit Lions in Woche drei schien noch verkraftbar, sind die Lions schließlich ein dominanter Gegner, der in den vergangenen zwei Jahren in der NFC glänzte. Nicht Taylor Swift! NFL bestätigt Künstler für Halftime Show

Jaguars-Sieg gegen 49ers: Heftiger Zoff zwischen Coaches Und selbst eine Pleite gegen die Chiefs um Star-Spielmacher Patrick Mahomes würde mitunter noch nicht katastrophal erscheinen, sind die Chiefs ja ohnehin das Team, gegen welches Ravens-Quarterback Lamar Jackson am häufigsten verliert. Ein Sieg bei sechs Pleiten, gegen kein Team läuft es für den Signal Caller schlechter. Dazu kommt: Die Ravens sind auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt durch glorreiche Starts in die Saison aufgefallen. 2024 verloren sie die ersten beiden Spiele, wurden aber dennoch Erster in der AFC North.

Wie schwer ist Lamar Jackson verletzt? Selbstverständlich kann der Division-Sieg auch 2025 noch gelingen. Das Problem ist nur, dass es gleich mehrere offensichtliche Anzeichen für Bedenken gibt. Angefangen bei den unzähligen Verletzungen, mit denen das Team zu kämpfen hat. Quarterback Lamar Jackson konnte die verbleibenden 16 Minuten im Spiel gegen die Chiefs nicht mehr mitwirken, weil er nach einer Oberschenkelverletzung vom Feld musste. Cheftrainer Harbaugh erklärte im Anschluss, dass er nicht glaube, dass dies das Saisonende für den Spielmacher bedeute. Dennoch sind Oberschenkelverletzungen immer heikel, vor allem für einen Quarterback seiner Kategorie, für den Laufstärke und Beweglichkeit eine besondere Bedeutung haben. "Lamar zu verlieren bedeutet, Lamar zu verlieren", fasste Kyle Hamilton zusammen.

Unzählige Verletzungen schwächen das Team Doch es war nicht nur der QB, den die Ravens verloren. Gegen die Chiefs kamen auch Marlon Humphrey, Roquan Smith und Nate Wiggins nach Verletzungen nicht zurück. Dazu kommen noch die vorherigen Ausfälle von Nnamdi Madubuike, Broderick Washington, Travis Jones und Kyle Van Noy. Mehr als die Hälfte der Starting Defense ist absent.

Und dennoch: "Baltimore ist von Verletzungen dezimiert. Aber sie haben auch vorher nicht besonders gut gespielt", stellte NFL-Legende und "CBS"-Analyst Tony Romo während der Partie fest.

Kaum Rushing Yards für die Ravens Und das schließt – zu einem nicht unerheblichen Teil – auch Lamar Jackson mit ein. 14 von 20 angebrachte Pässe für 147 Yards und einen Touchdown sind alles andere als Top-Zahlen. Eine Interception und ein Fumble machen die Statistik nicht besser. Eine Woche, nachdem er von den Lions sage und schreibe sieben Mal gesackt worden war, fand er sich auch gegen die Chiefs dreimal am Boden wieder. Alles andere als Zeichen einer stabilen O-Line, doch damit nicht genug. Abgesehen von Justice Hills außergewöhnlichem 71-Yard-Touchdown-Lauf, als das Spiel praktisch schon entschieden war, konnte Baltimore nur 95 Yards an Raumgewinn via Lauf vorweisen, 20 davon gleich im ersten Drive des Spiels. Ein Team, welches einen Star-Running-Back wie Derrick Henry in seinen Reihen hat, muss schlicht und ergreifend bessere Zahlen haben.