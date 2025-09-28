NFL - Pittsburgh Steelers: Schock! Quarterback Skylar Thompson in Dublin überfallen und ausgeraubt

Die Pittsburgh Steelers erleben einen Schock vor dem ersten Spiels in Irland. Quarterback Skylar Thompson wird ausgeraubt und erleidet leichte Verletzungen.

Von Daniel Kugler

Schrecksekunde für die Pittsburgh Steelers im Vorfeld des ersten NFL-Spiels in Irland.

Skylar Thompson erlitt laut "NFL.com" leichte Verletzungen, nachdem Unbekannte den Quarterback am Freitagabend in Dublin überfallen und ausgeraubt hatten.

Thompson ist demnach aber wohlauf und vor dem Spiel gegen die Minnesota Vikings am Sonntag wieder zum Team zurückgekehrt.

"Wir sind über einen Vorfall informiert, in den Skylar Thompson am Freitagabend in Dublin verwickelt war", erklärte Burt Lauten, Senior Director of Communications der Steelers, in einer Stellungnahme gegenüber "NFL Media".

"Wir geben derzeit keinen weiteren Kommentar ab, da wir gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst der NFL weitere Informationen zu diesem Vorfall einholen", heißt es in dem Statement weiter.