Super Bowl Halftime Show 2026: Nicht Taylor Swift! NFL macht Auftritt von Star-Rapper offiziell
Nicht Taylor Swift - und nicht Adele. Das Geheimnis um die Halftime Show beim nächsten Super Bowl ist gelüftet.
Das Geheimnis ist gelüftet! Die NFL hat bekannt gegeben, wer beim kommenden Super Bowl im Februar 2026 in Santa Clara die Halftime Show performen wird.
Benito Antonio Martinez Ocasio, besser bekannt als Bad Bunny, wird während der Halbzeitpause die Bühne im Levi's Stadium für sich einnehmen.
Bad Bunny stammt aus Puerto Rico. "Das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte", ließ er nach der Bekanntgabe des Auftritts ausrichten.
Bad Bunny beim Super Bowl: Latin-Rapper gewann drei Grammys
Die NFL teilte mit, der 31-Jährige sei einer der "einflussreichsten und meistgestreamten Künstler der Welt". Er sei aufgrund seiner "einzigartigen Fähigkeit, Genres, Sprachen und Zielgruppen zu verbinden "eine naheliegenden Wahl" gewesen.
Bad Bunny hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit wichtigsten Künstler entwickelt, gewann drei Grammy Awards und wurde unter anderem 2022 zum Billboard Artist of the Year gewählt.
Halftime Show beim Super Bowl 2026: Auch Taylor Swift war im Gespräch
Im kommenden November startet der Musiker, der sich zuletzt unter anderem auch als Schauspieler in Happy Gilmore 2 verdient machte, in der Dominikanischen Republik in eine Welttour.
Für die Halftime Show waren zuletzt unter anderem auch Künstlerinnen wie Taylor Swift und Adele im Gespräch.
Halbzeitshows beim Super Bowl sind bisweilen legendär, vor allem die Auftritte der verstorbenen Michael Jackson (1993) und Prince (2007) gelten als Meilensteine. Im Vorjahr trat der US-Rapper Kendrick Lamar auf, zu seinen Vorgängern gehörten unter anderem Lady Gaga (2017), Madonna (2012) oder Bruce Springsteen (2009).