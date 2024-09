Anzeige In einem wilden Season Opener schlagen die Kansas City Chiefs die Baltimore Ravens buchstäblich um Millimeter. Ein Spiel, aus dem sich einige (steile) Thesen zum weiteren Saisonverlauf ableiten lassen. Die "Overreactions" zum NFL-Auftakt 2024. Von Kevin Obermaier

1. Lamar Jackson ist noch immer ein Running Back Oder besser gesagt: Lamar Jackson ist immer noch ein besserer Running Back als Quarterback. Während seine Leistung auf dem Boden - 122 Yards bei 16 Läufen - sogar Derrick Henry in den Schatten stellte, verpasste er durch die Luft den entscheidenden Touchdown für die Overtime. Jeder redet nur noch von der Millimeter-Entscheidung bei Isaiah Likely, dessen Fußspitze den Ravens-Touchdown zum 26:27 Sekunden vor Schluss verhinderte, dabei hätte Jackson die Verlängerung bereits ein Play zuvor erzwingen müssen - doch er verfehlte einen völlig freien Zay Flowers in der Endzone. Ein Pass, den Patrick Mahomes vermutlich nicht verbaselt hätte. Zugegeben: Kein Quarterback wird zweimal MVP der NFL, wenn er keinen geraden Pass an den Mann bringt. Aber doch wird Jackson wohl am Ende seiner Karriere vor allem für sein läuferisches Talent in Erinnerung bleiben. Nicht umsonst fehlen ihm nur noch gut 700 Yards auf den Rushing-Rekord von Michael Vick - und das mit 27 Jahren.

2. Die Chiefs-Receiver gehören wieder zur NFL-Elite Die Szenen aus dem NFL-Auftakt 2023 sind noch in guter Erinnerung. Die Chiefs verloren damals den Season Opener gegen die Detroit Lions vor allem aus einem Grund: Die Passempfänger hatten vergessen, wie man Pässe empfängt. Allen voraus Kadarius Toney ließ mit Händen wie Füßen einige Bälle entgleiten und Quarterback Mahomes verzweifeln. Seine Flutschfinger führten einmal sogar zum Pick-Six. Die "Overreaction" damals: Mit diesen Receivern haben die Chiefs keine Chance auf den Super Bowl! Dass sie ihn am Ende doch gewannen, lag zum einen an der überragenden Defense und zum anderen an der Magie von Mahomes. Dieses Jahr muss der Spielmacher vermutlich weniger zaubern - Kansas Citys Receiver sind wieder gut, sehr gut sogar. Gerade Xavier Worthy ist mit seiner Geschwindigkeit eine echte Bereicherung für den Champion - und, wenn er so weitermacht, ein Kandidat für den Offensive Rookie of the Year.

3. Die Schiedsrichter haben Angst vor den Chiefs Die neue NFL-Saison war noch nicht einmal zwei Viertel alt, da gab es schon die erste Schiedsrichter-Kontroverse. Ein umstrittener - ja vielmehr: illegaler - Timeout-Call sorgte für Kopfschütteln und Unmut. Nutznießer: die Chiefs. Wer auch sonst? Der Champion war in der Vergangenheit des Öfteren auf der "richtigen" Seite zweifelhafter Referee-Entscheidungen. Erinnert sei nur an den sehr späten Pass-Interference-Call gegen die Defense der Buffalo Bills in den Divisional Playoffs der vergangenen Saison, der einen Chiefs-Drive im vierten Quarter verlängerte. Oder an das extrem kontroverse Holding gegen die Philadelphia Eagles kurz vor Ende des vorletzten Super Bowls. Selbstverständlich hatten auch die Chiefs schon das ein oder andere Mal Pech mit den Schiedsrichtern. Aber man wird das Gefühl nicht los, dass die Offiziellen im alles entscheidenden Moment, wenn der Sieg oder sogar der Titel auf dem Spiel stehen, doch eher für Mahomes und Co. entscheiden würden. Schließlich will sich niemand der Majestätsbeleidigung schuldig machen.

Anzeige 4. Mark Andrews' Fantasy-Besitzer haben verkackt Ihr habt Mark Andrews im NFL Fantasy Manager als euren Tight End ausgewählt? Dann bestellt am besten schon mal das "I suck at fantasy football"-T-Shirt - ihr habt es euch verdient. Der Tight End der Ravens zeigte im Season Opener eindrucksvoll, dass seine besten Tage vorbei sind, er nicht mehr zu den Besten auf seiner Position gehört - vielleicht nicht einmal mehr zum gehobenen Mittelmaß. Nur zwei Catches für 14 Yards, also 3,4 Punkte in PPR-Ligen: eine fast schon lächerliche Ausbeute für den einstigen Punktelieferanten. Eine Gefahr stellt Andrews höchstens noch für die mentale Gesundheit seiner Fantasy-Besitzer dar, für gegnerische Defenses jedenfalls nicht mehr.

