Im Spiel zwischen den Chiefs und den Ravens kommt es bei einem Timeout zu einer Schiedsrichter-Kontroverse.

Die NFL-Saison 2024 hat erst ein einziges Spiel hinter sich, dennoch gibt es bereits die erste Schiedsrichter-Kontroverse. Und diese könnte bereits jetzt die Chiefs-Verschwörungstheoretiker auf den Plan rufen.

Am Ende der ersten Halbzeit im Spiel zwischen Kansas City und den Baltimore Ravens hatten die Gastgeber ein Personalproblem in der Defensive und benötigten ob der drohenden Gefahr – die Ravens standen mit 2nd & Goal sieben Yards vor der Chiefs-Endzone - eine Auszeit.

In der Folge rannte Defensive Coordinator Steve Spagnuolo an der Seitenlinie entlang und forderte ein Timeout, was ihm auch gewährt wurde.

Das Problem: Laut Regularien darf nur der Head Coach von der Seitenlinie aus ein Timeout einfordern.