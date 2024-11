NFL: Karriereende bei den New York Jets? Aaron Rodgers verrät Zukunftspläne

Die New York Jets stecken in der Krise und Quarterback-Legende Aaron Rodgers spielt bisher die schwächste Saison seiner Karriere. Trotzdem möchte der 40-Jährige auch in der kommenden Spielzeit in der NFL auflaufen: "Ich denke schon, ja". Die enttäuschenden Resultate hätten seine Pläne "nicht wirklich, nicht zum Negativen" beeinflusst.

Aaron Rodgers äußert sich defensiver als noch vor wenigen Monaten zu seiner Zukunft. Für einen Verbleib spricht auch ein angebliches Versprechen der New York Jets.

Rodgers ändert Zukunftspläne um 180 Grad

Dabei erschien ein Karriereende vor anderthalb Jahren schon ganz nah. Rodgers bezeichnete sich als "zu 90 Prozent im Ruhestand" bevor er sich für einen "Darkness Retreat", also einen temporären Rückzug in eine unterirdische Kammer, entschieden hatte. Statt seine Football-Schuhe an den Nagel zu hängen, wechselte der langjährige Packers-Star dann später zu den Jets.

In der vergangenen Offseason war die Wende perfekt: "Ich hoffe, dass ich noch zwei, drei oder vier Jahre spielen kann", verriet Rodgers damals im Gespräch mit "CBS Sports". Nach einer Premierensaison voller verletzungsbedingter Rückschläge sollte es in New York im zweiten Anlauf klappen.