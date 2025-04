So weit, so gut. Doch ein Blick auf die Zahlen dieses Deals zeigt: Das war ein Fehler. Die Raiders haben Smith überbezahlt!

Vegas geht mit der dritten Konstellation aus Head Coach und General Manager in den vergangenen drei Spielzeiten in das Jahr 2025. Der bislang letzte Playoff-Sieg datiert aus dem Jahr 2002. Was nach einem Zahlendreher aussieht, ist keiner.

Las Vegas Raiders zahlen Geno Smith zu viel garantiertes Gehalt

Um zwei zusätzliche Jahre hat Smith seinen Vertrag in Vegas unterschrieben. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten verdient er dabei rund 75 Millionen US-Dollar.

Das ist eine ganz schön große Stange Geld, wenngleich der Vertrag an sich im ligaweiten QB-Vergleich Mittelmaß ist.

Doch allein 66,5 Millionen US-Dollar sollen dem 34-Jährigen garantiert sein - und das ist der springende Punkt. Bis zu 88,5 Millionen kann der Vertrag durch Boni sogar insgesamt wert sein. Na dann, viel Spaß in der Frührente, Geno!

Aber im Ernst: Das sind zwar nicht die Zahlen der Top-Quarterbacks, aber was das garantierte Gehalt anbelangt, steht er vor Leuten wie seinem Nachfolger Sam Darnold, Baker Mayfield oder Russell Wilson.

Ist es das wert? Smith ist 34 und in jeder Hinsicht ein Leader. Das hat er bei seinem späten Aufstieg in Seattle gezeigt. Bei seinen Stationen vor den Seahawks war der Spielmacher eher Mitläufer.

Zudem muss man dem Zweitrundenpick von 2013 zugutehalten: Er ist konstant. In den vergangenen drei Saisons startete Smith in 49 von 51 möglichen Spielen. In dieser Zeit belegt er bei den angekommenen Pässen laut "ESPN" mit 68 Prozent den ligaweit vierten Platz. Und Konstanz ist das, was die Raiders auf der wichtigsten Position benötigen.