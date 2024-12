NFL - Las Vegas Raiders: Neuer Head Coach? Tom Brady soll mitbestimmen

Verpflichten die Las Vegas Raiders einen neuen Head Coach? Eine Entscheidung, bei der Tom Brady mitreden soll.

Wer wird Head Coach der Las Vegas Raiders in der kommenden NFL-Saison? Eine Frage, welche bislang noch nicht geklärt ist. Quarterback-Legende Tom Brady, inzwischen Anteilseigner der Franchise, könnte ein Mitspracherecht haben, wenn es darum geht, ob der aktuelle Cheftrainer Antonio Pierce erneut zurückkehren darf.

So äußerte "The Athletic"-Reporterin Dianna Russini in der Freitagsausgabe des Podcasts "Scoop City", dass sie glaubt, dass Brady "Teil" der Trainerentscheidung der Raiders sein wird, nachdem seine Minderheitsbeteiligung an dem Team im vergangenen Oktober genehmigt wurde.

"Mark Davis (Raiders-Owner, Anm.d.Red.) ist sehr leidenschaftlich, wenn es darum geht, Tom Brady in seine Überlegungen einzubeziehen - vor allem, wenn sie irgendwann einen Quarterback auswählen wollen", so die Journalistin. Dies sei unabhängig davon, ob dieser im Draft oder in der Free Agency ausgewählt werde.

Allerdings, so habe es Russini gelernt, seien Bradys Gedanken nicht nur bei der Quarterback-Frage heiß begehrt – sondern in jeder Hinsicht, "die mit den Raiders zu tun hat".