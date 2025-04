Nach erfolgreichen Jahren bei den Seattle Seahawks arbeiten Pete Carroll und Geno Smith ab sofort wieder bei den Las Vegas Raiders zusammen. Aus der Wertschätzung füreinander machen beide keinen Hehl. Fünf gemeinsame Jahre verbrachten Geno Smith und Pete Carroll bei den Seattle Seahawks. Im Mai 2019 unterschrieb der Quarterback beim Team aus dem Pazifik-Nordwesten, zunächst als Backup für Russell Wilson und ohne realistische Aussichten, noch einmal irgendwo in der NFL ein Starter werden zu können. In der gemeinsamen Zeit in Seattle entstand jedoch ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Smith und seinem Head Coach. Weshalb sich Carroll 2022 dazu entschied, den bisherigen Vertreter zum Nachfolger des langjährigen Franchise-Leaders zu machen, nachdem Wilson via Trade zu den Denver Broncos gewechselt war. Fehlentscheidungen pro Chiefs: NFL-Referee degradiert Eine Entscheidung, die für Smith eine Wiedergeburt seiner Karriere bedeutete. In den zwei Jahren als Starter unter Carroll wurde er zweimal in den Pro Bowl gewählt und bekam den bis dato größten Vertrag seiner Laufbahn. Während Carroll die Seahawks nach der Saison 2023 verließ, blieb Smith noch ein Jahr in Seattle. Jetzt aber kommt es zur Wiedervereinigung. Nach seinem Amtsantritt als Head Coach bei den Las Vegas Raiders schlug Carroll bei Smith via Trade zu, nachdem die Seahawks bereit waren, ihn abzugeben. Beide sind bereits extrem motiviert und voller Vorfreude, wieder zusammenzuarbeiten. Und trotz der zuletzt schwachen Saisons der Raiders gehen beide die Aufgabe durchaus auch mit Ambitionen an.

"Ich denke, es gibt noch etwas zu erledigen", sagte Smith in einer Medienrunde. "Wenn die Leute über meine Geschichte nachdenken, war Coach Carroll ein großer Teil davon. Er hat mir eine Chance gegeben, die nicht viele Menschen bekommen hätten", blickte er zurück.

Pete Carroll lobt "Gewinner" Geno Smith Carroll lobte den Ehrgeiz und das Selbstvertrauen, das Smith in Seattle an den Tag gelegt habe, indem er stets an seine Chance geglaubt habe, Starter sein zu können. "Ich meine, er hat nicht Wochen, sondern Jahre hinter Russell gespielt, aber er hat den Gedanken nie aufgegeben. Das fand ich extrem beeindruckend", erklärte der 73-Jährige. Auch deshalb habe er sich dafür entschieden, Smith damals die Chance zu geben. "Sobald wir die Möglichkeit hatten, ihn in eine Position zu bringen, in der er die Führung übernehmen konnte, konnte ich es nicht erwarten. Und seitdem ist er ein Gewinner", hielt Carroll fest. Dass zwischen die beiden kein Blatt Papier passt und inzwischen eine echte "Bromance" zwischen den beiden entstanden ist, zeigte sich auch im weiteren Verlauf der Medienrunde. Smith stellte klar, dass er für Carroll "durch eine Mauer rennen" würde. Sein Coach erwiderte: "Eher würde ich die Mauer nehmen, bevor es dich erwischt."

Schon bevor Smith auch nur einen Ball geworfen hat, statteten die Raiders ihn mit einer ordentlich dotierten Vertragsverlängerung aus. Der 34-Jährige unterschrieb für zwei Jahre und 75 Millionen Dollar, im Maximalfall könnten es sogar 85,5 Millionen Dollar werden. Insgesamt sind 66,5 Millionen Dollar garantiert.