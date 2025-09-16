Mit großen Vorschusslorbeeren wurde Running Back Ashton Jeanty von den Las Vegas Raiders an sechster Stelle im Draft ausgewählt. Nach zwei Spielen sehen die Statistiken noch sehr überschaubar aus. Für die verhaltenen Leistungen hat er selbst eine Erklärung.

"In der vergangenen Woche lag es an mir, ich habe die Spielzüge nicht gut genug gelesen. Auch diesmal nehme ich die Verantwortung auf mich. Bei einigen Läufen hätte ich mehr herausholen können, die O-Line hat ihren Job gemacht. Ich muss einfach weiter an mir arbeiten, um ein echter Unterschiedsspieler für uns zu werden", erklärte Jeanty.

Rookie-Running-Back Ashton Jeanty von den Las Vegas Raiders zog nach der 9:20-Heimniederlage gegen die Los Angeles Chargers am Montagabend ein erstes Zwischenfazit. Nach seinem zweiten Einsatz in der NFL zeigte sich der 21-Jährige selbstkritisch.

Mit Blick auf die Geschwindigkeit des Spiels fügte er hinzu: "Ehrlich gesagt gewöhne ich mich gerade erst daran. Letzte Woche hatte ich das Gefühl, etwas langsamer zu sein, diese Woche war es schon besser. Noch bin ich nicht da, wo ich hin will, aber sobald es klickt, wird es gut."

Ashton Jeanty kam nach einer überragenden College-Saison, in der er bei Boise State 2.601 Yards und 29 Touchdowns erlief und Zweiter bei der Heisman-Trophy-Wahl wurde, zu den Raiders