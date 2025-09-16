American Football
NFL: Las Vegas Raiders -Rookie Ashton Jeanty noch mit Problemen - "Ich gewöhne mich gerade erst an das Tempo“
- Veröffentlicht: 16.09.2025
- 20:40 Uhr
- Julian Erbs
Mit großen Vorschusslorbeeren wurde Running Back Ashton Jeanty von den Las Vegas Raiders an sechster Stelle im Draft ausgewählt. Nach zwei Spielen sehen die Statistiken noch sehr überschaubar aus. Für die verhaltenen Leistungen hat er selbst eine Erklärung.
"In der vergangenen Woche lag es an mir, ich habe die Spielzüge nicht gut genug gelesen. Auch diesmal nehme ich die Verantwortung auf mich. Bei einigen Läufen hätte ich mehr herausholen können, die O-Line hat ihren Job gemacht. Ich muss einfach weiter an mir arbeiten, um ein echter Unterschiedsspieler für uns zu werden", erklärte Jeanty.
Rookie-Running-Back Ashton Jeanty von den Las Vegas Raiders zog nach der 9:20-Heimniederlage gegen die Los Angeles Chargers am Montagabend ein erstes Zwischenfazit. Nach seinem zweiten Einsatz in der NFL zeigte sich der 21-Jährige selbstkritisch.
Mit Blick auf die Geschwindigkeit des Spiels fügte er hinzu: "Ehrlich gesagt gewöhne ich mich gerade erst daran. Letzte Woche hatte ich das Gefühl, etwas langsamer zu sein, diese Woche war es schon besser. Noch bin ich nicht da, wo ich hin will, aber sobald es klickt, wird es gut."
Ashton Jeanty kam nach einer überragenden College-Saison, in der er bei Boise State 2.601 Yards und 29 Touchdowns erlief und Zweiter bei der Heisman-Trophy-Wahl wurde, zu den Raiders
Trotz ausbaufähiger Leistungen Verbesserung bei Jeanty zu sehen
Angesichts dieser Zahlen, seiner hohen Draft-Position und der überschaubaren Konkurrenz im Backfield der Raiders galt Jeanty als Kandidat, sofort einzuschlagen und vom Start weg eine zentrale Rolle einzunehmen.
Das Wichtigste in Kürze
Bislang aber befindet sich der Rookie noch in einer Eingewöhnungsphase und wartet auf seinen Durchbruch. In Woche 1 blieb er trotz seines ersten NFL-Touchdowns gegen die New England Patriots (20:13) mit nur 38 Yards bei 19 Läufen hinter den Erwartungen zurück.
Im zweiten Saisonspiel am Montag konnte Jeanty seinen Schnitt zwar fast verdoppeln – von 2,0 auf 3,9 Yards pro Versuch –, kam jedoch erneut lediglich auf 43 Yards bei elf Runs.
Auch wenn der Start für ihn bislang holprig verlaufen ist, steht Jeantys Talent außer Frage. Die Raiders setzen klar auf ihn als festen Bestandteil ihrer Offensive – das zeigen allein seine 35 Ballaktionen in den ersten beiden Spielen.
Hält dieser Umfang an, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Jeanty die erhoffte Gala-Vorstellung liefert.
Auch interessant: NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Bengals holen Duo nach Burrow-Schock