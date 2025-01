NFL - Las Vegas Raiders verliebt in Ben Johnson? Tom Brady soll ein Fan des Lions-OC sein

Der frühere Quarterback Brady, der Minderheitseigentümer bei den Raiders ist, soll sich dafür eingesetzt haben, dass mit dem Lions-OC gesprochen wird, wie Rapoport berichtet. Im Wesentlichen habe Brady Johnson für ein Vorstellungsgespräch angeworben, so Rapoport weiter.

So auch bei den Raiders und Brady. "Las Vegas soll in Johnson verliebt sein", sagen Quellen laut NFL-Insider Ian Rapoport.

Tom Brady nimmt die Geschicke bei den Las Vegas Raiders aktiv in die Hand.

Das Wichtigste in Kürze

Denn viel Potenzial für einen schnellen Erfolg haben die Raiders angesichts des Neuanfangs auf den Führungspositionen und eines Kaders, bei dem ein Umbruch nötig ist, im Moment eigentlich nicht. Doch genau das kann das Reizvolle sein, hinzu kommt die Zusammenarbeit mit Brady. Berichten zufolge soll Johnson besonderen Wert darauf legen, dass er mit den Verantwortlichen wie dem GM auf einer Wellenlänge ist.

Johnson kämpft mit den Lions erneut um den Super Bowl. Nachdem das Team in der Vorsaison erst im NFC Championship Game scheiterte, hat man diesmal als bestes Team der NFC eine Bye Week und greift erst in der Divisional Round in das Geschehen ein.

Johnson zeichnet dafür verantwortlich, dass die Lions-Offense um Amon-Ra St. Brown zum Besten gehört, was die NFL zu bieten hat. Das wissen natürlich auch andere Teams, weshalb Johnson Interviews mit den Raiders, den New England Patriots, den Chicago Bears und den Jacksonville Jaguars geführt hat.

Dem Bericht zufolge soll er sich seine Optionen offenhalten und abwägen, welche ihm am besten zusagt. Für die Raiders scheint er schon jetzt ein Volltreffer zu sein.