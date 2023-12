NFL-Legende Frank Wycheck mit 52 Jahren verstorben

Anzeige Frank Wycheck ist tot. Der ehemalige Star der Tennessee Titans wird am 9. Dezember im Alter von 52 Jahren leblos in seinem Haus in Chattanooga aufgefunden. Sein Körper soll der Wissenschaft bereitgestellt werden. Frank Wycheck ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Der ehemalige Star der Tennessee Titans wurde am vergangenen Samstag leblos in seinem Haus in Chattanooga aufgefunden. Nach aktuellem Stand gehen die Mediziner von einem Unfalltod aus, der durch einen Sturz auf den Kopf verursacht wurde. Auf Wunsch des am 14. Oktober 1971 in Philadelphia geborenen Wychecks plant seine Familie, seinen Körper der medizinischen Forschung bereitzustellen und mit Experten für Hirnverletzungen (TBI) und CTE zusammenzuarbeiten.

Frank Wycheck: 160. Pick im NFL Draft 1993 Schon als Jugendlicher stach Frank Wycheck durch seine sportlichen Leistungen aus der Masse heraus. Als Spieler der University of Maryland gelangen ihm in der Atlantic Conference unglaubliche 58 Receptions. In einem einzigen Spiel gegen die Virgina Tech brach er zudem den Schulrekord mit 14 Catches. Es verwundert nicht, dass dem jungen Frank eine vielversprechende Profi-Karriere prohphezeit wurde. Beim NFL Draft 1993 zogen ihn die Washington Redskins in der 6. Runde als 160. Pick. Jedoch war Wychecks Zeit bei den Redskins nicht von Erfolg gekrönt. Nachdem er in der Saison 1994 positiv auf anabole Steroide getestet wurde, entschied sich sein damaliger Verein ihn ein Jahr später freizustellen. Bereits nach kurzer Zeit wurde Wycheck von den Tennessee-Titans - die damals noch als Houston Oilers auftraten - unter Vetrag genommen. Es folgte eine rekordverdächtige Karriere.