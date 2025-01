NFL: Legende Michael Strahan schießt gegen die New York Giants

In den NFL-Playoffs kommen Ex-Giants-Spieler zum Einsatz und beweisen, was sie können. Grund genug für eine Team-Legende, um zu sticheln.

Im Playoff-Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den Green Bay Packers (22:10) standen sich zwei der besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position gegenüber: Saquon Barkley und Xavier McKinney.

Barkley, seines Zeichens Running Back bei den Eagles, schaffte es in der laufenden NFL-Saison als erst neunter Spieler, die Marke von 2.000 Rushing Yards zu knacken. Er ist zudem erst der dritte Spieler, der den Titel als bester Rusher nach einem Teamwechsel einfahren konnte.

McKinney, als Defensive Back in Diensten der Packers, stellte mit acht Interceptions derweil einen Karrierebestwert auf. Er ist in dieser Kategorie zweitbester Spieler der gesamten Liga.

Beide Sportler verbindet die Tatsache, dass sie in der vergangenen Saison noch für die New York Giants auf dem Feld standen. Das Team aus dem Big Apple hatte in dieser Spielzeit aber keinerlei Chancen auf den Einzug in die Postseason.