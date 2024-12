Die NFL-Saison geht in die entscheidende Phase. Am 1. Weihnachtsfeiertag werden zwei Spiele auf Netflix übertragen. Schon am Wochenende vor Weihnachten kommt es deswegen zu Samstagsspielen. ran erklärt, wie und wo ihr die Partien sehen könnt.

Der Streaming-Gigant "Netflix" versucht sich weiter im Live-Sportmarkt festzusetzen. Nachdem man bereits mit der Übertragung des Boxkampfs zwischen Jake Paul und Mike Tyson für Furore gesorgt hatte, werden am 25. Dezember zwei Spiele der NFL live gezeigt.

Dabei handelt es sich um die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Pittsburgh Steelers sowie dem Duell der Baltimore Ravens und Houston Texans.

Beide Partien könnten Auswirkungen auf die im Januar startenden Playoffs haben. Für jede Menge Spannung ist also gesorgt!

Einfluss haben die beiden Partien bereits auf den 16. Spieltag am Wochenende vor Weihnachten: Denn wegen ihrer Partien am 1. Weihnachtsfeiertag absolvieren die vier beteiligten Teams nun schon am Samstag ihre Partien.

Ein US-Gesetz verbietet der NFL, Spiele von September bis Mitte Dezember zeitgleich mit High-School- und College-Football anzusetzen. Da dort allerdings nur noch vereinzelte Spiele stattfinden, darf in der NFL auch diesen Samstag gespielt werden.

Am Samstag, den 21. Dezember um 19 Uhr treffen die Kansas City Chiefs auf die Houston Texans. Um 22:30 Uhr empfangen die Baltimore Ravens die Pittsburgh Steelers. Beide Spiele sind exklusiv im Game Pass zu sehen.

Bei den Chiefs war am Samstag auch Superstar-Quarterback Patrick Mahomes nach seiner kürzlichen Verletzung zurück auf dem Feld.