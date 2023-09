Anzeige Alle News zum ersten NFL-Spieltag 2023: ran fasst im Liveticker News, Entwicklungen sowie wichtige Spielszenen zusammen. Hier könnt ihr das Wichtigste im Protokoll nachlesen. Die NFL-Saison 2023 ist endlich eröffnet. Die Detroit Lions setzten beim Gastspiel in Kansas City direkt mal ein Zeichen und besiegten den amtierenden Super-Bowl-Champion knapp mit 21:20. Am Sonntag folgten 13 weitere Partien, die Highlights findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der App (zum Download für Apple- und Android-Geräte). Verpasst keinen Score und kein wichtiges Play - mit der großen Live-Konferenz ab 19 Uhr auf ran.de und in der ran-App.

+++ Update, 11. September, 10 Uhr: Cowboys demontieren die Giants +++ Vor allem dank einer überragenden Vorstellung der Defense feierten die Cowboys einen deutlichen 40:0-Erfolg über die New York Giants. In der Nacht von Montag auf Dienstag bestreiten die Buffalo Bills und die New York Jets noch das abschließende Spiel in Woche 1 (zu den Live-Daten). Dalls Cowboys at New York Giants (zu den Live-Daten)

+++ Update, 11. September, 1:39 Uhr: Auch die Eagles gewinnen +++ Die Patriots machen es am Ende nochmal spannend, aber die Eagles setzen sich mit 25:20 durch. Philadelphia Eagles at New England Patriots (zu den Live-Daten)

Anzeige +++ Update, 11. September, 1:37 Uhr: Die Dolphins bringen die knappe Führung nach Hause +++ Das Spiel ist vorbei, nachdem Justin Herbert von der Miami-Defense gesackt wird. Die Dolphins schlagen die Chargers mit 36:34. Miami Dolphins at Los Angeles Chargers (zu den Live-Daten)

+++ Update, 11. September, 1:30 Uhr: Tyreek Hill macht ein Riesenspiel +++ Der Receiver bringt die Dolphins 1:45 Minuten vor dem Ende mit 36:34 in Führung: Hills Statistiken: 215 Yards, zwei Touchdowns. Da der Extra-Punkt vorbeigeht, haben die Chargers aber noch gute Chancen. Miami Dolphins at Los Angeles Chargers (zu den Live-Daten)

+++ Update, 11. September, 1:26 Uhr: Die Seahawks verlieren gegen die Rams +++ 13:30 heißt es am Ende aus Sicht der Seahawks, die Rams siegen hochverdient. Los Angeles Rams at Seattle Seahawks (zu den Live-Daten)

+++ Update, 11. September, 1:20 Uhr: Die Raiders schlagen die Broncos +++ Das Spiel ist vorbei. Las Vegas bringt den knappen 17:16-Sieg im Stadion in Denver über die Zeit. Las Vegas Raiders at Denver Broncos (zu den Live-Daten)

+++ Update, 11. September, 1:08 Uhr: Jakobi Meyers wird hart getroffen +++ Der Wide Receiver der Las Vegas Raiders bekommt die Schulter eines Broncos-Verteidgers an den Kopf und bleibt reglos auf dem Spielfeld liegen. Nach kurzer Pause kann er aber vom Feld geführt werden. Las Vegas Raiders at Denver Broncos (zu den Live-Daten)

+++ Update, 11. September, 00:43 Uhr: Ein Abend zum Vergessen für Justin Fields +++ Dem Quarterback der Chicago Bears unterläuft ein Pick Six, Green Bays Linebacker Quay Walker profitiert davon. Die Packers führen mittlerweile mit 38:14. Green Bay Packers at Chicago Bears (zu den Live-Daten)

+++ Update, 11. September, 00:43 Uhr: Packers bangen um Aaron Jones+++ Der Running Back hat Probleme mit dem Oberschenkel, es ist fraglich, ob er in das Spiel zurückkehrt.

Anzeige +++ Update, 11. September, 00:23 Uhr: Green Bay sorgt für klare Verhältnisse +++ Die Packers führen 24:6 gegen die Bears, Rodgers-Nachfolger Jordan Love steht bei 167 Passing Yards und zwei Touchdowns. Green Bay Packers at Chicago Bears (zu den Live-Daten)

+++ Update, 11. September, 00:17 Uhr: Auch Conklin droht das Saisonaus +++ Laut NFL-Insider Ian Rapoport droht auch Jack Conklin das Saisonaus. Der Offensive Tackle der Cleveland Browns könnte sich eine schwere Knieverletzung zugezogen haben, eine MRT-Untersuchung soll Gewissheit bringen. Bei den Ravens, wo sich bereits D.K. Dobbins einen Achillessehnenriss zugezogen hat, droht auch Marcus Williams eine lange Pause. Der Defensive Back könnte sich einen Brustmuskel gerissen haben. Auch hier wird ein MRT Klarheit bringen.

+++ Update, 11. September, 00:01 Uhr: Guten Morgen! +++ Alle Spiele sind in der Halbzeit, wir hoffen, dass ihr morgen nicht allzu früh aufstehen müsst. Hier geht es zu den Zwischenergebnissen und Daten der fünf späten Spiele: Las Vegas Raiders at Denver Broncos (zu den Live-Daten) Los Angeles Rams at Seattle Seahawks (zu den Live-Daten) Philadelphia Eagles at New England Patriots (zu den Live-Daten) Miami Dolphins at Los Angeles Chargers (zu den Live-Daten) Green Bay Packers at Chicago Bears (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 23:45 Uhr: Wilson dreht auf +++ Die Denver Broncos und Quarterback Russell Wilson wirken nach der enttäuschenden letzten Saison in der ersten Halbzeit deutlich verbessert. Wilson bringt es bereits aus zwei Touchdown-Pässe und 125 Passing Yard. Kurz vor der Pause findet er Courtland Sutton in der Endzone, die Broncos führen 13:10. Las Vegas Raiders at Denver Broncos (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 23:35 Uhr: Lebenszeichen der Patriots +++ Quarterback Mac Jones findet seinen Tight End Hunter Henry, Tom Brady und Robert Kraft feiern auf der Tribüne die ersten Punkte der Patriots in dieser Saison. Trotzdem liegen sie mit 7:16 gegen die Eagles zurück. Philadelphia Eagles at New England Patriots (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 23:19 Uhr: Offensivspektakel in Los Angeles +++ Die Chargers und die Dolphins lassen es offensiv richtig krachen, das Team aus Los Angeles führt aktuell mit 14:10. Miami Dolphins at Los Angeles Chargers (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 23:10 Uhr: Metcalf schnappt zu +++ D.K. Metcalf fängt einen Pass von Geno Smith in der Endzone. 10:7 für die Seahawks gegen die Rams. Los Angeles Rams at Seattle Seahawks (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 22:58 Uhr: Es kracht in Chicago +++ Ein später Hit von Green Bays Jaire Alexander gegen Bears-Quarterback Justin Field, schon wird es hitzig. Es bildet sich ein Rudel, es wird ein bisschen geschubst und geschlagen. Green Bay führt mit 7:0. Green Bay Packers at Chicago Bears (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 22:53 Uhr: Fumble von Elliott +++ Die New England Patriots erwischen einen schlimmen Start in die Partie gegen Philadelphia und das liegt nur an dem Fumble von Running Back Ezekiel Elliott. Gegen Ende des ersten Viertels liegen die Pats mit 0:16 zurück. Philadelphia Eagles at New England Patriots (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 22:40 Uhr: Entwarnung bei Richardson, Achillessehenriss bei Dobbins +++ Während Colts-Quarterback Anthony Richardson sich laut Head Coach Shane Steichen nicht schwer verletzt hat, wurde der Achillessehnenriss von Ravens-Running-Back J.K. Dobbins von Head Coach John Harbaugh bestätigt. Damit seine Saison beendet.

+++ Update, 10. September, 22:29 Uhr: Völlig irres Play der Broncos +++ Denver startet mit einem Onside Kick in die neue Saison. Die Broncos haben auch den Ball, allerdings hat das Ei nicht ganz zehn Yards zurückgelegt. Deshalb gehört der erste Drive doch den Raiders. 22:25 Uhr: Las Vegas Raiders at Denver Broncos (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 22:17 Uhr: Weitere Endergebnisse +++ Arizona at Washington 16:20 49ers at Steelers 30:7

+++ Update, 10. September, 22:12 Uhr: Anthony Richardson am Boden +++ Der Rookie-Quarterback der Colts wird von zwei Jaguars-Verteidigern in die Mangel genommen und verletzt sich offenbar entweder am Knie oder Knöchel. Richardson wird länger behandelt, verlässt das Feld dann aus eigener Kraft. Backup Gardner Minshew übernimmt für die letzten Plays, das Spiel ist aber nicht mehr zu gewinnen. Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 22:08 Uhr: Die ersten Endergebnisse +++ Panthers at Falcons 10:24 Bengals at Browns 3:24 Buccaneers at Vikings 20:17 Titans at Saints 15:16

+++ Update, 10. September, 21:53 Uhr: Die Jaguars drehen auf +++ Plötzlich die Vorentscheidung in Indianapolis: Running Back Travis Etienne läuft aus 26 Yards zum Touchdown und sorgt für die Vorentscheidung - 31:21. Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 21:56 Uhr: Hochspannung auch in Washington +++ Die Cardinals liegen kurz vor Schluss in der Hauptstadt mit 16:20 zurück. Arizona Cardinals at Washington Commanders - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 21:52 Uhr: Thriller in Indianapolis +++ Die Jaguars holen sich die Führung zurück, Running Back Tank Bigsby kämpft sich aus kurzer Distanz in die Endzone. Der Touchdown ist die Belohnung für einen mutigen Drive, in dem die Jaguars in der Nähe der Redzone einen vierten Drive ausspielten. Das Team aus Florida führt bei den Colts mit 24:21. Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 21:34 Uhr: Verdacht auf Achillessehnenriss bei Dobbins +++ Running Back J.K. Dobbins von den Baltimore Ravens musste im Spiel gegen die Houston Texans vom Feld geführt werden. Es wird befürchtet, dass sich Dobbins schwer verletzt haben könnte. Wir mehrere Journalisten berichte, könnte sich der 24-Jährige einen Achillessehnenriss zugezogen haben. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen. Houston Texans at Baltimore Ravens - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 21:27 Uhr: Kurioser Colts-Touchdown +++ Jags-Quarterback Trevor Lawrence wird gesackt, wirft den Ball aber im Moment noch weg. Nach einem Moment der Verwirrung schnappt sich Defensive Tackle DeForest Buckner von den Indianapolis Colts den Ball und trägt ihm zum Touchdown. Die Colts führen mit 21:17. Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 21:22 Uhr: Diontae Johnson erleidet eine Oberschenkelverletzung +++ Steelers-Receiver Diontae Johnson musste das Spielfeld verlassen und wird auch nicht zurückkehren. Johnson hat sich offensichtlich am Oberschenkel verletzt. San Francisco 49ers at Pittsburgh Steelers - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 21:14 Uhr: Allgeier bringt die Falcons in Führung +++ Im Backfield der Falcons gibt es nicht nur Bijan Robinson, sondern auch Tyler Allgeier, der letzte Saison groß aufspielte. Beide Running Backs haben nun Touchdowns auf ihrem Konto, die Falcons führen 16:10 gegen die Carolina Panthers. Carolina Panthers at Atlanta Falcons - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 21:07 Uhr: Was ist mit Joe Burrow los? +++ Der Quarterback der Cincinnati Bengals findet bisher nicht ins Spiel. 44 Passing Yards und kein Touchdown-Pass, das ist weiter unter dem gewohnten Niveau von "Joe Cool". Die Bengals liegen Mitte des dritten Quarters mit 3:10 bei den Cleveland Browns zurück. Cincinnati Bengals at Cleveland Browns - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 20:57 Uhr: Prater gewohnt sicher +++ Matt Prater, Kicker-Routinier der Arizona Cardinals, trifft per Field Goal aus 37 Yards. Die Cardinals führen 16:10 gegen die Washington Commanders. Arizona Cardinals at Washington Commanders (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 20:53 Uhr: Justin Jefferson macht Jefferson-Sachen +++ Obwohl Vikings-Receiver Justin Jefferson keine Vertragsverlängerung bekommen, spielt der Superstar bärenstark auf. Alleine in der ersten Halbzeit hat der 24-Jährige 138 Receiving Yards gesammelt.

+++ Update, 10. September, 20:35 Uhr: Deshaun Watson mit dem Touchdown +++ Na also, jetzt kommen auch in Cleveland ein paar Punkte auf das Scoreboard. Browns-Quarterback Deshaun Watson tankt sich über 13 Yards selbst in die Endzone. Damit führen die Browns im "Battle of Ohio" gegen die Cincinnati Bengals mit 10:0. Cincinnati Bengals at Cleveland Browns - zu den Live-Daten

+++ Update, 10. September, 20:30 Uhr: Ridley mit beeindruckendem Comeback +++ Wegen Sportwetten war Calvin Ridley in der vergangenen Saison gesperrt. Nun dreht der Jaguars-Receiver in Indianapolis auf: Sieben von acht Bällen gefangen, 92 Receiving Yards und ein Touchdown sind beeindruckende Zahlen.

+++ Update, 10. September, 20:26 Uhr: Tampa Bay gleicht aus +++ Baker Mayfield findet Routinier Mike Evans zum 10:10 gegen die Vikings. Bisher war es nicht das Spiel des Bucs-Quarterback. Vielleicht kommt er nun besser in Form.

+++ Update, 10. September, 20:20 Uhr: Low-Scoring-Game in Cleveland+++ Vom "Battle of Ohio", dem Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Cleveland Browns hatte man sich im Vorfeld einiges versprochen. Kurz vor Ende des zweiten Viertels ist es aber noch kein Offensiv-Feuerwerk. Die Browns führen 3:0.

+++ Update, 10. September, 19:57 Uhr: Die Jaguars gehen wieder in Führung+++ Trevor Lawrence wirft auf Zay Jones, der Receiver angelt sich den Ball mit einem spektakulären Hechtsprung direkt an der Auslinie. Der Touchdown zählt, die Jags führen 14:7 in Indianapolis.

+++ Update, 10. September, 19:57 Uhr: Kirk Cousins packt das lange Brot aus +++ Der Vikings-Quarterback wirft über 39 Yards auf Jordan Addison, der Rookie-Receiver darf seinen ersten NFL-Touchdown bejubeln. Da gratuliert sogar ein Hall-of-Famer:

+++ Update, 10. September, 19:45 Uhr: Purdy auf Aiyuk 2.0 +++ Das läuft rund. Wieder wirft 49ers-QB Purdy auf Receiver Aiyuk, wieder Touchdown. Da die 49ers zwischenzeitlich auch ein Field Goal geschossen haben, steht es nun 17:0 gegen die Steelers. Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts (zu den Live-Daten)

+++ Update, 10. September, 19:36 Uhr: Richardson läuft zum Touchdown +++ Es geht Schlag auf Schlag! Der junge Colts-QB gleicht mit einem Rushing-Touchdown gegen Jaguars aus. 7:7!

+++ Update, 10. September, 19:33 Uhr: Perfekter Einstand für Bijan Robinson+++ Der Rookie-Running-Back der Atlanta Falcons findet den Weg in die Endzone - 7:0 gegen die Panthers.

+++ Update, 10. September, 19:30 Uhr: Touchdown Commanders+++ Brian Howell wirft auf Receiver Robinson, der Extra-Punkt ist gut. 7:0 für Washington gegen die Arizona Cardinals.

+++ Update, 10. September, 19:23 Uhr: Neues Traum-Du? Lawrence findet Ridley+++ Die Jacksonville Jaguars legen in Indianapolis vor. Quarterback Trevor Lawrence passt auf seinen neuen Receiver Calvin Ridley, der den Touchdown fängt. Ridley meldet sich nach seiner Sperre perfekt zurück, das Quarterback-Receiver-Duo könnte noch für Aufsehen sorgen.

+++ Update, 10. September, 19:11 Uhr: Erster Touchdown für die 49ers+++ Brock Purdy findet Brandon Aiyuk, der Extra-Punkt ist gut: die San Francisco 49ers führen 7:0 gegen die Pittsburgh Steelers.

+++ Update, 10. September, 19:08 Uhr: C.J. Stroud fängt seinen eigenen Pass +++ Auch für den Rookie-Quarterback der Houston Texans geht es turbulent los. Ein Verteidiger der Baltimore Ravens bekommt die Hände an seinen Pass, der abgelenkte Ball landet aber wieder bei Stroud. Glück gehabt. Es war die erste Completion von Stroud überhaupt

+++ Update, 10. September, 19:06 Uhr: Kein guter Start für Anthony Richardson +++ Der junge Quarterback der Indianapolis Colts wird bei seinem ersten Drive direkt mal von Josh Allen gesackt, die Colts müssen punten. Jetzt bekommen die Jacksonville Jaguars mit QB Trevor Lawrence den Ball.

+++ Update, 10. September, 19 Uhr: Wir halten euch über alle NFL-Spiele auf dem Laufenden +++ Touchdowns, spektakuläre Aktionen, die spannendsten News aus den sozialen Medien rund um die Sonntagsspiele der NFL - hier im Live-Ticker verpasst ihr nichts. Wir halten euch auf Stand, was in den Stadien der NFL passiert. Viel Spaß dabei!

+++ Update, 10. September, 18:42 Uhr: Legenden bei den Saints zu Gast +++ Neben Ex-Quarterback Drew Brees ist vor dem Heimspiel der New Orleans Saints auch Steve Gleason zu Gast. Der 46-jährige frühere Safety ist an der Nervenkrankheit ALS erkrankt. Gleason wurde vor allem mit einem geblockten Punt zur Legende, als er mit der Aktion im September 2006 einen Touchdown gegen die Atlanta Falcons einleitete. Es war der erste Touchdown im Superdome nach dem Hurrikan Katrina, der in New Orleans für schwere Schäden gesorgt hatte.

+++ Update, 10. September, 17:40 Uhr: Inactives für heute: Falcons ohne Cordarrelle Patterson +++ Für die 19-Uhr-Spiele haben die NFL-Teams inzwischen die Liste der inaktiven Spieler veröffentlicht. Prominenteste Ausfälle: Running Back Cordarrelle Patterson fehlt den Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers (zu den Live-Daten). Die Minnesota Vikings müssen gegen die Tampa Bay Buccaneers (zu den Live-Daten) wegen einer Knöchelblessur unter anderem auf Linebacker Marcus Davenport verzichten.

+++ Update, 10. September, 16:00 Uhr: Colts mit siebtem Starting-QB in sieben Jahren +++ Die Indianapolis Colts werden gegen die Jacksonville Jaguars mit Anthony Richardson auf Quarterback starten. Der Rookie ist damit der siebte Spielmacher in sieben Jahren, der beim ersten Saisonspiel der Colts die wichtigste Position im Football bekleidet. Im Jahr 2017 begann Scott Tolzein, in den folgenden Saisons waren Andrew Luck, Jacoy Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz und Matt Ryan im Einsatz. Nun folgt also der vierte Pick des Draft 2023.

Woche 1 im NFL-Liveticker: Quarterback-Duell zwischen Burrow und Watson in Cleveland Einen Rekordvertrag unterzeichnete auch Bengals-Quarterback Joe Burrow, der nun der bestbezahlte Spieler der NFL ist. Mehr garantiertes Gehalt bekam einzig Browns-Spielmacher Deshaun Watson bei seiner Vertragsverlängerung in Cleveland, gerechtfertigt hat er das bislang aber nicht. Wer macht in Woche 1 im direkten Aufeinandertreffen (zu den Live-Daten auf ran.de und in der ran-App) die bessere Figur?

Murray & Co: Diese Stars verpassen den NFL-Saisonstart 2023

Die NFL-Saison begann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem Sieg der Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs (21:20). Einige Stars werden am ersten Spieltag allerdings zum Zuschauen gezwungen sein. ran verrät, welche Top-Stars fehlen. © imago Chase Young (Washington Commanders)

Wie aus dem Injury Report der Commanders hervorgeht, fehlt Chase Young in Woche 1 gegen die Cardinals mit einer Nackenverletzung. "The Athletic" berichtet, dass sich die Genesung noch hinziehen könnte und der Defensive End möglicherweise auch am zweiten Spieltag ausfällt. © Icon Sportswire Christian Watson (Green Bay Packers)

Die Packers müssen ohne ihre Nummer eins im Receiving Corps auskommen. Christian Watson fehlt gegen die Chicago Bears mit einer Blessur am Oberschenkel, wie Head Coach Matt LaFleur am Freitag offiziell bestätigte. © USA TODAY Network Terron Armstead (Miami Dolphins)

Bitter für Miami: Left Tackle Terron Armstead steht im ersten Regular-Season-Spiel gegen die Los Angeles Chargers nicht zur Verfügung. Das geht aus dem Injury Report der Dolphins hervor. Laut Medienberichten hat Armstead mit Problemen an Knie, Rücken und Sprunggelenk zu kämpfen. © Icon Sportswire Cooper Kupp (Los Angeles Rams)

Rams-Receiver Cooper Kupp wird beim Saisonauftakt gegen die Seattle Seahawks nicht zur Verfügung stehen und auch darüber hinaus fehlen. Der Wide Receiver, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert, wurde auf die Injured Reserve List gesetzt und könnte frühestens in Woche 5 wieder spielen. © Getty Images Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Der Quarterback hatte sich am 14. Spieltag der Vorsaison gegen die New England Patriots das Kreuzband gerissen. Laut Adam Schefter von ESPN planen die Arizona Cardinals nicht, den Quarterback zu Beginn der regulären Saison zu aktivieren. Überhaupt ist seine Zukunft bei den Cardinals fraglich. © USA TODAY Network Von Miller (Buffalo Bills)

Miller wurde aufgrund einer Knieverletzung auf die Reserve/Physically Unable to Perform-Liste gesetzt. Das bedeutet, dass er die ersten vier Spiele der Saison verpassen wird. © 2022 Getty Images Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)

Der Running Back wollte die Colts gerne verlassen, doch ein Trade kam nicht zustande. Zudem laboriert er an einer Knöchelverletzung. Taylor steht auf der PUP-Liste der Colts und wird damit die ersten vier Saisonspiele definitiv verpassen. General Manager Chris Ballard gab sich zuversichtlich, dass das Verhältnis zwischen Spieler und Team noch zu retten ist. © Icon Sportswire Chris Jones (Kansas City Chiefs)

Der Defensive Tackle konnte sich mit den Chiefs bislang nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, weil Jones offenbar zu einem der bestverdienenden Spieler seiner Positionsgruppe aufsteigen möchte. Mit einer schnellen Einigung ist nicht zu rechnen. Jones wurde auf die Reserve/Did Not Report Liste gesetzt. © USA TODAY Network Jalen Ramsey (Miami Dolphins)

Ramsey zählt zweifelsohne zu den besten Cornerbacks der NFL. Im Tausch für einen Drittrundenpick im Draft 2023 und Tight End Hunter Long wurde Ramsey nach Miami getradet. Dort ist er aufgrund einer Knieverletzung allerdings auf die Injured Reserve Liste gesetzt worden. © Icon Sportswire Trey Flowers (New England Patriots)

Der zweimalige Super-Bowl-Champion ist in diesem Jahr zu den Patriots zurückgekehrt. Dort muss der Defensive End allerdings noch auf sein Debüt warten, weil er verletzungsbedingt auf der IR-Liste steht. © 2018 Getty Images Jamal Adams (Seattle Seahawks)

Die Seattle Seahawks müssen im ersten Saisonspiel gegen die Los Angeles Rams auf Jamal Adams verzichten. Der Safety hatte aufgrund eines Sehnenrisses bereits einen Großteil der vergangenen Saison verpasst. © 2021 Getty Images Ryan Jensen (Tampa Bay Buccaneers)

Bitter für die Buccaneers: General Manager Jason Licht verriet, dass der Center aufgrund einer Knieverletzung auf die IR-Liste gesetzt wurde und die Saison 2023 verpassen wird. © ZUMA Wire Kilian Zierer (Houston Texans)

Der deutsche Offensive Liner war einer der großen Gewinner der Saisonvorbereitung, zog sich dann aber eine Knöchelverletzung zu und wurde auf die Injured Reserve Liste gepackt. Sein NFL-Debüt lässt also noch auf sich warten. © ZUMA Wire David Bada (Washington Commanders)

Mit Bada wird noch ein weiterer Deutscher den Saisonstart verpassen. Der Defensive Tackle ließ sich aufgrund seines gerissenen Trizeps operieren und wurde deshalb auf die Injured Reserve Liste gesetzt. Bada gehört bereits seit dem Jahr 2020 dem Team aus Washington an und absolvierte vergangene Saison seine ersten beiden NFL-Spiele. © Icon Sportswire

Um 22:25 Uhr wartet ebenfalls ein spannendes QB-Duell auf NFL-Fans. Tua Tagovailoa und seine pfeilschnelle Dolphins-Offense stehen den Los Angeles Chargers um Justin Herbert und Star-Running-Back Austin Ekeler gegenüber (zu den Live-Daten auf ran.de und in der ran-App). NFL heute im Liveticker: Die große Live-Konferenz ab 19 Uhr

NFL-Liveticker: Seahawks fordern Rams in Woche 1 - Eagles zu Gast bei den Patriots Wird Geno Smith an seine überraschend gute Saison 2022 anknüpfen? Einen ersten Eindruck davon bekommt die Football-Welt gegen die Los Angeles Rams (zu den Live-Daten auf ran.de und in der ran-App), die ihrerseits ohne Top-Receiver Cooper Kupp antreten werden. Der 30-Jährige wurde auf die Injured Reserve List gesetzt und fehlt mindestens die kommenden vier Spiele.

J.K. Dobbins (Baltimore Ravens)

Hiobsbotschaft für die Ravens! Running Back J.K. Dobbins (li.) verletzte sich in der ersten Halbzeit gegen die Houston Texans schwer. Wenig später bestätigte Head Coach John Harbaugh die Schock-Diagnose Achillessehnenriss, womit die Saison für den 24-Jährigen gelaufen ist. Damit werden Gus Edwards und Justice Hill in Woche zwei den Großteil der Carries erhalten. © Getty Images Marcus Williams (Baltimore Ravens)

Damit hörten die schlechten Nachrichten für Baltimore aber nicht auf. Laut "NFL Media" wird befürchtet, dass sich Safety Marcus Williams (re.) gegen Houston einen Brustmuskelriss zugezogen hat. Eine MRT-Untersuchung soll für Klarheit sorgen. Bevor er im zweiten Viertel mit der Verletzung ausschied, konnte Williams vier Tackles erzielen und einen Pass vereiteln. © 2023 Getty Images Jalen Pitre (Houston Texans)

Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, wurde Texans Safety Jalen Pitre (li.) in ein örtliches Krankenhaus gebracht, nachdem er eine Lungenquetschung erlitten hatte. Ein Knie von Ravens Quarterback Lamar Jackson landete unglücklich auf seiner Brust. Pitre soll es demnach aber gut gehen. © ZUMA Wire Mike Williams (Los Angeles Chargers)

Wide Receiver Mike Williams zog sich gegen die Miami Dolphins eine Kopfverletzung zu und musste das Spielfeld verlassen. Die Verletzung ereignete sich abseits des Spielgeschehens bei einem Wurf von Quarterback Justin Herbert. Bei einem vermeintlichen Blockversuch wurde Williams von Dolphins-Linebacker Jerome Baker hart getroffen und ging zu Boden. © USA TODAY Network Jack Conklin (Cleveland Browns)

Der Offensive Tackle wurde gegen die Cincinnati Bengals per Kart vom Spielfeld transportiert, nachdem Defensive End Trey Hendrickson im zweiten Viertel unglücklich auf seinem linken Bein landete. Rookie Dawand Jones übernahm. Nach dem Spiel teilte Coach Kevin Stefanski mit, dass die ersten Tests bei Conklin nicht gut ausgefallen seien. Es droht wohl das Saisonaus. © USA TODAY Network Payton Turner (New Orleans Saints)

Der Defensive End verletzte sich im zweiten Viertel und kehrte nicht mehr zurück. Demnach zog er sich eine Zehenverletzung zu, einen sogenannten Turf Toe, die operiert werden muss. Saints Offensive Tackle Trevor Penning wurde Ende August 2022 bereits am Zeh operiert und kehrte in Woche 12 der letzten Saison zurück. New Orleans hoffe bei Turner auf einen ähnlichen Verlauf. © USA TODAY Network Travis Kelce (Kansas City Chiefs)

Die Kansas City Chiefs mussten im ersten Spiel der Saison gegen die Detroit Lions auf Superstar-Tight-End Travis Kelce verzichten. Eine Knieverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte, machte einen Einsatz unmöglich. Kelce hatte zuletzt 2013 in seiner Rookie-Saison ein Spiel verletzungsbedingt verpasst. Für das Spiel in Woche 2 sind die Chiefs optimistisch. © USA TODAY Network Riley Reiff (New England Patriots)

Die Offensive-Line-Seuche bei den New England Patriots geht in die nächste Runde. Right Tackle Riley Reiff, als Starter eingeplant, wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Im letzten Preseason-Spiel gegen die Tennessee Titans verletzte er sich und muss nun mindestens vier Wochen aussetzen. Für ihn rückt Tight End Pharao Brown in den Kader auf. © Icon Sportswire Von Miller (Buffalo Bills)

Pass Rusher Von Miller wird laut NFL-Insider Ian Rapoport auf der PUP-Liste der Buffalo Bills bleiben und somit mindestens die ersten vier Spiele der Regular Season verpassen. Der zweimalige Super-Bowl-Champion hatte sich im November einen Kreuzbandriss zugezogen - Buffalo will das Comeback langsam angehen, um eventuelle Rückfälle zu vermeiden. © 2022 Getty Images Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Das Comeback von Kyler Murray lässt noch etwas auf sich warten. Der Quarterback von den Arizona Cardinals verbleibt nach seinem Kreuzbandriss im Dezember auf der PUP-Liste. Bedeutet: In den ersten vier Saisonspielen wird Murray nicht zum Einsatz kommen. Wird er von der Liste genommen, hat er 21 Tage Zeit, um zu trainieren und in den Kader aufgenommen zu werden. © USA TODAY Network Ryan Jensen (Tampa Bay Buccaneers)

Die Bucs müssen auch 2023 auf Ryan Jensen verzichten. Das Team setzt den Center auf die Injured-Reserve-Liste. "Es bricht mir das Herz. Es gibt nichts, was ich mehr möchte, als ein Teil dieses Teams zu sein", sagte Jensen. Er hatte sich im 28. Juli 2022 eine schwere Knieverletzung zugezogen. Nun wird spekuliert, dass der 32-Jährige seine Karriere beenden muss. © ZUMA Wire Kilian Zierer (Houston Texans)

Die Houston Texans haben den deutschen Offensive Tackle Kilian Zierer auf die Injured-Reserve-List gesetzt. Der Lineman hat sich im Preseason-Spiel gegen die Miami Dolphins eine Knöchelverletzung zugezogen und fällt vorerst aus. Da er von den Texans aber vor der Reduzierung des Kaders auf 53 Spieler auf die Liste gesetzt wurde, ist ein Comeback in dieser Saison noch möglich. © ZUMA Wire Marlon Humphrey (Baltimore Ravens)

Die Baltimore Ravens müssen länger auf Star-Cornerback Marlon Humphrey verzichten. Humphrey hat sich einer Operation am Fuß unterziehen müssen und wird circa einen Monat ausfallen. Den Saisonstart verpasst er. © Icon Sportswire David Bada (Washington Commanders)

Der deutsche NFL-Profi David Bada von den Washington Commanders hat sich laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Trizepsriss zugezogen. Demnach wurde der 28-Jährige von den Commanders, bei denen er seit 2020 unter Vertrag steht, bereits auf die Injured Reserve gesetzt worden. © NFL Jalen Ramsey (Miami Dolphins)

Im Rahmen des Training Camps hat sich Neuzugang und Star-Cornerback Jalen Ramsey eine Knieverletzung zugezogen. Der sechsmalige Pro Bowler blieb nach einem Duell mit Tyreek Hill am Boden liegen und musste vom Platz gefahren werden. Inzwischen hat sich Ramsey einer Meniskus-OP unterzogen, vier Monate Rekonvaleszenz liegen vor ihm. © USA TODAY Network