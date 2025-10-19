Anzeige
American Football

NFL: Los Angeles Rams deklassieren Jacksonville Jaguars in London - Quarterback Matthew Stafford mit Rekord

  • Aktualisiert: 19.10.2025
  • 19:00 Uhr
  • Oliver Jensen

Die Los Angeles Rams haben den Jacksonville Jaguars in London eine Abreibung verpasst. Quarterback Matthew Stafford begeisterte mit fünf Touchdown-Pässen.

Wenig Spannung im Wembley Stadium, aber dafür ein Rekord!

Die Los Angeles Rams haben die Jacksonville Jaguars im London Game klar mit 35:7 besiegt. Rams-Quarterback Matthews Stafford ist der erste Quarterback der NFL, der in einem International Game fünf Touchdown-Pässe warf. Wide Receiver Davante Adams fing drei Touchdown-Pässe.

Bereits in der ersten Hälfte des Spiels sorgten die Kalifornier, die verletzungsbedingt auf Star-Receiver Puka Nacua verzichten mussten, für klare Verhältnisse. Erst fing Konata Mumpfield einen Touchdown-Pass von Stafford, etwas später wurde Adams zwei Mal in der Endzone bedient.

Somit führten die Rams bereits zur Halftime mit 21:0. Die Jaguars offenbarten in der Offense große Probleme, hatten allerdings auch etwas Pech. Ein Punt-Return-Touchdown wurde aufgrund einer strittigen Schiedsrichter-Entscheidung (Block in den Rücken) aberkannt.

Nach der Pause flachte das Spiel weiter ab, ehe Stafford im Schlussviertel seinen vierten Touchdown-Pass warf. Diesmal war Terrance Ferguson seine Anspielstation gewesen. Bei einem Zwischenstand von 28:0 war die Partie längst entschieden, auch wenn die Jaguars um Quarterback Trevor Lawrence später doch noch einen Touchdown zustande brachten.

Die Rams verbessern sich auf eine Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen, die Jaguars stehen nach der zweiten Pleite in Folge bei einer 4-3-Bilanz.

