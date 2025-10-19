Letzte Saison gewann Brandon Graham mit den Philadelphia Eagles noch den Super Bowl, anschließend verkündete er sein Karriereende. Nun soll der Routinier jedoch mit einem überraschenden Comeback liebäugeln.

von Julian Erbs

Brandon Graham könnte offenbar kurz vor einem unerwarteten Comeback.

Der und langjährige Führungsspieler der Philadelphia Eagles soll laut Quellen von "ESPN" Gespräche mit seinem Ex-Team über eine Rückkehr geführt haben.

Demnach denkt der Defensive End darüber nach, wieder aufs Spielfeld zurückzukehren, um einer Pass-Rush-Unit zu helfen, der es aktuell an Erfahrung und Durchschlagskraft mangelt.

Die Eagles haben in dieser Saison nach sechs Spielen nur neun Sacks vorzuweisen. Zum Vergleich: Die Eagles hatten in der letzten Saison 45 Sacks (2,6 pro Spiel). In diesem Jahr liegen sie bisher bei durchschnittlich nur 1,5.

Zwar sei offenbar noch keine endgültige Entscheidung gefallen, doch ein Comeback des 37-Jährigen für eine 16. NFL-Saison scheint durchaus möglich.