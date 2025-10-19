Nach dem verpatzten Saisonstart haben die Tennessee Titans nicht nur den Head Coach entlassen. Auch beim Offensivspiel soll sich etwas ändern.

von Andreas Reiners

Man kann den Tennessee Titans nicht vorwerfen, etwas unversucht zu lassen.

Und damit ist nicht einmal die Entlassung von Head Coach Brian Callahan gemeint. Er musste nach dem schwachen 1:5-Saisonstart in der laufenden NFL-Saison in der vergangenen Woche gehen.

Interims-Head-Coach Mike McCoy hat das Team aktuell übernommen. Wie "ESPN" berichtet, nimmt man aber noch weitere Änderungen vor.

So soll das Offensivsystem für Nummer-1-Pick Cam Ward offenbar vereinfacht werden, um den Rookie-Quarterback zu unterstützen.

Der Spielmacher soll sich wohl auf einige wenige Abläufe konzentrieren und darauf, diese sauber und fehlerfrei auszuführen, heißt es in dem Bericht. Er soll damit effizienter und erfolgreicher werden.

"Der wichtigste Punkt muss sein: Wie können wir die Fehler minimieren und mehr von den guten Aktionen, mehr Produktivität bekommen?" sagte McCoy. "Das betrifft alle elf Jungs in der Offensive. Sie müssen besser zusammenarbeiten und insgesamt effizienter werden."