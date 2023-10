Jamal Adams (Seattle Seahawks)

Nach 385 Tagen Verletzungspause feierte Safety Jamals Adams gegen die New York Giants sein Comeback. Nach nur neun gespielten Snaps war es jedoch schon wieder vorüber, Adams zog sich bei seiner Rückkehr nach New York eine Gehirnerschütterung zu und ist im Concussion Protocol. Die Seahawks haben in Woche fünf frei. Ob es für Woche sechs reicht, ist offen. © USA TODAY Network