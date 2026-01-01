NFL - Nächster Skandal bei den New England Patriots: Ermittlungen gegen Defense-Star

Die New England Patriots gehören zu den besten Teams der Regular Season. Ausgerechnet jetzt entsteht aber jede Menge Unruhe rund um die Mannschaft.

Sportlich läuft es für die New England Patriots bestens.

Das Team hat die Playoffs der NFL bereits erreicht und kämpft in Week 18 im Fernduell mit den Denver Broncos um den Nummer-1-Seed und damit eine Bye Week zum Start der Postseason.

Doch das Team kommt im Moment nicht zur Ruhe.

Erst wurde gegen Wide Receiver Stefon Diggs wegen des Vorwurfs der Strangulation und Körperverletzung Anklage erhoben.

Dann stellte sich heraus, dass gegen Defensive Tackle Christian Barmore wegen eines Falls häuslicher Gewalt ermittelt wird. Das geht aus Akten des Bezirksgerichts in Attleboro/Massachusetts hervor.

In einer Erklärung der Patriots hieß es, sie seien zum Zeitpunkt des Vorfalls informiert worden und hätten die NFL zeitnah unterrichtet. "Die Angelegenheit bleibt Teil eines laufenden Gerichtsverfahrens", sagte das Team. "Wir werden dieses Verfahren respektieren, die Situation weiterhin genau beobachten, wie wir es in den letzten Monaten getan haben, und uneingeschränkt mit der Liga zusammenarbeiten."

Laut dem Anwalt von Barmore sei man "zuversichtlich, dass die Beweise zeigen werden, dass kein strafbares Verhalten vorlag. Basierend auf den Fakten und der Rechtslage erwarten wir, dass diese private Angelegenheit in naher Zukunft geklärt wird und beide Parteien gemeinsam nach vorne blicken werden."

Die NFL prüft derzeit sowohl den Fall Barmore als auch den von Diggs im Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen die Verhaltensrichtlinien der Liga. Beide Spieler sind theoretisch einsatzbereit, könnten jedoch auf die Commissioner Exempt List gesetzt werden, "sollten formelle Anklagen in Form einer Anklage durch eine Grand Jury, die Erhebung von Anklage durch einen Staatsanwalt oder eine formelle Anklageerhebung vor einem Strafgericht erfolgen".