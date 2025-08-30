NFL: Micah Parsons überrascht bei Green Bay Packers mit seltener Rückennummer

Micah Parsons wird nach seinem Trade bei den Green Bay Packers vorgestellt. Mit seiner neuen Rückennummer sorgt er dabei für Aufsehen. Von Franziska Wendler Besonderer könnte eine Rückennummer wohl kaum sein. Nach seinem Trade von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers wurde NFL-Star Micah Parsons bei den Cheeseheads der Presse vorgestellt. Bei seiner ersten Medienrunde erklärte der Superstar, sich für die Rückennummer 1 entschieden zu haben. Am College und bei den Cowboys trug Parsons die 11, bei den Packers trägt diese aber bereits Wide Receiver Jayden Reed. Mit der Wahl seiner neuen Rückennummer tritt der Neuzugang dabei in große und legendäre Fußstapfen. Clark Teil des Parsons-Deals: "Ich war geschockt"

Nach Parsons-Trade: Super Bowl oder Bust für Packers! So wird Parsons der erste Packers-Spieler seit Curly Lambeau in den Jahren 1925 und 1926, der diese besondere Nummer trägt. Der Mitbegründer, Ex-Spieler und Ex-Coach der Packers, der dem legendären Lambeau Field seinen Namen gab, ist bislang der einzige Spieler in der Franchise-Geschichte, der mit jener Nummer auf dem Trikot auflief. Zuvor hatte Parsons bei Social Media seine Follower gefragt, ob er sich für die 0 oder die 1 entscheiden soll. Warum er sich schlussendlich für die 1 entschied, begründete er nicht.

Vor den US-Journalisten bezog der 26-Jährige derweil aber zu seinem Wechsel Stellung. So erklärte er, nicht damit gerechnet zu haben, von den Cowboys getradet zu werden. Er freue sich aber, in Green Bay gelandet zu sein.

Froh über Trade nach Green Bay "Es ist ein Glück im Unglück. Ich werde jeden Tag hart arbeiten, um zu beweisen, dass die Packers die richtige Entscheidung getroffen haben, mir zu vertrauen. Das werde ich mir zu Herzen nehmen." Parsons sagte zudem, er habe keinerlei Einfluss darauf gehabt, bei welchem Team er landen würde, nachdem sich die Cowboys zu einem Trade entschlossen hatten. "Ich hatte kein Mitspracherecht. Aber ich würde sagen, ich habe ziemlich viel Glück, denn ich weiß um die reiche Geschichte der Packers." Parsons meinte zudem, er sei nach der bitteren Playoff-Pleite der Cowboys im vergangenen Jahr eigentlich ziemlich motiviert gewesen, sich an den Packers zu rächen. "Jetzt bin ich auf der anderen Seite und kann zu dieser reichen Geschichte beitragen. Ich bin bereit, mit ihnen zu spielen. Ich bin sehr aufgeregt."

