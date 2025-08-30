Anzeige
NFL: Wegen Travis Kelce und Taylor Swift - US-Vizepräsident mit bizarrer Chiefs-Warnung an die NFL

  • Veröffentlicht: 30.08.2025
  • 22:50 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Dass sich Travis Kelce und Taylor Swift verlobt haben, nimmt US-Vizepräsident JD Vance zum Anlass, an die NFL eine Warnung zu richten.

Von Tobias Wiltschek

Während US-Präsident Donald Trump die Nachricht von der Verlobung von Travis Kelce und Taylor Swift überraschend wohlwollend zur Kenntnis nahm und dem Paar "viel Liebe" gewünscht hat, konnte sich sein Vize JD Vance einen bizarren Kommentar nicht verkneifen.

"Als Football-Fan – als Fan der Cincinnati Bengals – hoffe ich, dass die NFL die Kansas City Chiefs nicht bevorzugt behandelt, nur weil Travis Kelce jetzt die vielleicht berühmteste Frau der Welt heiratet", sagte Vance der "USA Today".

Damit heizt der Vizepräsident eine Diskussion erneut an, die in den vergangenen Jahren schon häufiger unter NFL-Fans zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat.

Chiefs profitierten gegen die Bengals von umstrittenem Call

Auch in der vergangenen Saison gerieten die Schiedsrichter immer wieder in die Kritik, weil sie in den Augen vieler Fans die Chiefs und damit auch Tight End Kelce über die Maßen bevorzugen würden. Unabhängig belegen ließen sich diese Behauptungen allerdings nicht.

Gegen die Bengals profitierte Kansas City in der vergangenen Saison allerdings tatsächlich von einer umstrittenen Entscheidung. Schon in der zweiten Woche wurde in der Schlussphase eine Pass Interference zugunsten der Chiefs entschieden, was Harrison Butker das entscheidende Field Goal ermöglichte.

Dass auch in der anstehenden Saison die Bengals gegen die Chiefs benachteiligt werden, ist aus Sicht von Vance erst einmal nicht zu befürchten. Zumindest in der Regular Season treffen beide Teams nicht aufeinander.

