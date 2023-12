Erstmals Verlegung von "Monday Night Football"-Spiel in der NFL

Anzeige

Die NFL hat erstmals ein "Monday Night Football"-Spiel verlegt. Statt den New England Patriots und Kansas City Chiefs spielen nun die Philadelphia Eagles gegen die Seattle Seahawks.

Die New England Patriots stecken tief in der Formkrise. Das sieht natürlich auch die NFL - und reagiert. Seit dieser Saison ist es möglich, das "Monday Night Football"-Spiel in der Nacht von Montag auf Dienstag zu tauschen.

Das "MNF"-Duell am 15. Spieltag zur Primetime, also zur besten Sendezeit im us-amerikanischen Markt, werden nun die Seattle Seahawks und die Philadelphia Eagles austragen.

Das eigentlich angedachte Spiel, die Chiefs gastieren bei den Patriots, wird nun am Sonntag des 15. Spieltags um 19 Uhr stattfinden.